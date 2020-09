Lewandowski, De Bruyne e Neuer: finalistas a melhor do ano na Europa

Bayern de Munique domina e tem Lewandowski como favorito para o prêmio; Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi ficam de fora

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (23) os finalistas para o prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2019/20. Como não poderia ser diferente, Lewandowski está na lista e é o grande favorito para levar o título. Além dele, Manuel Neuer, também do de Munique, e Kevin De Bruyne, do , são os outros indicados. O vencedor será conhecido no dia 1º de outubro, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique foi o grande destaque da temporada e dominou o futebol europeu em 2019/20, conquistando mais uma tríplice coroa com os títulos de , e Copa da . O grande nome do time certamente foi o centroavante Robert Lewandowski, que teve a melhor temporada de sua carreira com folga, marcando 55 gols em 47 jogos.

E se Lewa foi o grande goleador da melhor equipe da Europa, Neuer foi mais uma vez uma verdadeira muralha. Após algumas lesões nos últimos anos, o alemão retornou em grande forma, principalmente após a parada do novo coronavírus, e foi extremamente decisivo, especialmente na final da Liga dos Campeões, fazendo grandes defesas em momentos importantes e contribuindo com sua característica habilidade para sair jogando com os pés.

Já o Manchester City, de Kevin De Bruyne, não esteve nem perto de ter o mesmo destaque do que o Bayern - ficou em segundo lugar na liga inglesa e foi eliminado pelo nas quartas de final da Champions. Contudo, o meia belga brilhou individualmente e foi o melhor jogador da Premier League.

🌠 NOMEADOS: Jogador do Ano da UEFA 2019/20 🌠



🔹 Kevin De Bruyne

🔹 Robert Lewandowski

🔹 Manuel Neuer



Qual é o seu favorito deste trio? 🤔



🗓️ O vencedor será anunciado durante o sorteio da fase de grupos, a 1 de Outubro 🏆#UEFAawards | #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/MVVwMmrJKl — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) September 23, 2020

Neymar e Messi por pouco não entraram na lista e ficaram na quarta colocação. Inclusive, essa será a primeira vez desde 2011 que nem Messi ou Cristiano Ronaldo estão entre os indicados.

Por outro lado, os finalistas deste ano nunca levaram o prêmio em suas carreiras, então, a única certeza é que haverá um vencedor inédito. Mas independentemente do jogador que for escolhido, o prêmio estará em boas mãos.

Lionel Messi (2011 e 2015), Andrés Iniesta (2012), Franck Ribéry (2013), Cristiano Ronaldo (2014, 2016 e 2017), Luka Modric (2018) e Virgil van Dijk (2019), foram os vencedores da década.

Alemães na disputa entre os técnicos

✨ NOMEADOS: Treinador do Ano da UEFA 2019/20 do futebol masculino ✨



🔹 Jürgen Klopp ( ) 🇩🇪

🔹 Hansi Flick (Bayern) 🇩🇪

🔹 Julian Nagelsmann (Leipzig) 🇩🇪



🗓️ O vencedor será anunciado durante o sorteio da fase de grupos, a 1 de Outubro 🏆#UEFAawards | #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/MnDDZzsvYq — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) September 23, 2020

No dia 1º de outubro também será conhecido o prêmio de melhor técnico da Europa, e ele será alemão. Hansi Flick (Bayern de Munique), Jürgen Klopp (Liverpool), e Julian Nagelsmann ( ) são os finalistas.

O treinador do Bayern também é o favorito na disputa, seguido por Klopp, que é o atual detentor do prêmio. Correndo por fora está Nagelsmann, que conseguiu levar o RB Leipzig para a inédita semifinal da Liga dos Campeõe.

Futebol feminino

Assim como entre os homens, a equipe vencedora da Liga dos Campeões domina a lista das indicadas.

Entre as jogadoras, Lucy Bronze e Wendie Renard, do Lyon, atual campeão da Champions, aparecem como favoritas. A terceira finalista é Pernille Harder, do , que perdeu a final europeia justamente para o Lyon.

🌠 NOMEADAS: Jogadora do Ano da UEFA 2019/20 🌠



🌟 Lucy Bronze

🌟 Pernille Harder

🌟 Wendie Renard



🗓️ A vencedora será anunciada durante o sorteio da fase de grupos da #UCL, a 1 de Outubro 🏆#UEFAawards | #UWCL pic.twitter.com/0ndw0QcrFy — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) September 23, 2020

Os treinadores indicados ao prêmio de melhor treinador do futebol feminino foram Jean-Luc Vasseur, também do Lyon, Stephan Lerch, do Wolfsburg, e Lluís Cortés, do , que chegou às semifinais da UCL.