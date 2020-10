Liga dos Campeões 2020/21: grupos, datas e tudo sobre a próxima fase do torneio

Os grupos da Liga dos Campeões 2020/21 estão definidos. Nesta quinta-feira (01), em Genebra, na , a Uefa realizou o sorteio das chaves da próxima fase do maior torneio de clubes da Europa. Para a alegria dos amantes do futebol, a de Cristiano Ronaldo terá pela frente o de Lionel Messi. Já o irá reencontrar e , enquanto o atual campeão, de Munique, encara o .

Os 32 times que disputam a competição foram divididos em oito grupos com os seguintes cabeças de chave: Bayern de Munique, , , , Juventus, PSG, e .

Do outro lado, Midtjylland, da , Krasnodar, da , , da , e Istanbul , da são os quatro estreantes nesta fase da competição.

Confira tudo sobre a fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21.

