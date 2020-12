Veja o gol de Son que venceu bicicleta de Arrascaeta pelo Flamengo no Prêmio Puskás

Atacante do Tottenham bate De Arrascaeta e Luis Suárez para ficar com o prêmio do gol mais bonito da temporada 2019/20

Um dos momentos mais esperados a cada ano no The Best, da Fifa, é a entrega do Prêmio Puskás. Pela segunda vez em sua carreira, De Arrascaeta, do , esteve entre os finalistas da premiação, contudo, o uruguaio perdeu a disputa novamente. Desta vez, o gol mais bonito da temporada ficou com Son Heung-min, do .

O atacante coreano, que está voando na equipe de José Mourinho, vice-líder da Premier League, foi coroado pelo gol marcado contra o , no Campeonato Inglês da última temporada, no dia 7 de dezembro de 2019.

Na ocasião, o camisa 7 do Tottenham arrancou com a bola de seu campo de defesa e, em velocidade, passou por diversos marcadores adversários antes de tocar na saída do goleiro.

Com isso, De Arrascaeta acabou perdendo mais uma vez a eleição pelo gol mais bonito da temporada. O meia uruguaio também havia sido indicado para o Prêmio Puskás em 2018, quando ainda jogava pelo , por seu gol de voleio contra o , no . Na ocasião, Mohamed Salah, atacante do Liverpool, acabou ficando com o título.

Obrigado a todos pelo apoio, agora vamos treinar 😂🤣 ❤️🖤 — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) December 17, 2020

Desta vez, Arrascaeta entrou na disputa pelo gol marcado diante do Ceará, pelo Brasileirão de 2019, já atuando pelo Flamengo. A partida foi marcante na campanha do título nacional do não apenas pelo belo gol do uruguaio, mas porque foi justamente quando o time de Jorge Jesus assumiu a liderança da competição - e não perdeu mais.

No Estádio do Castelão, o jogo já estava nos acréscimos e o Flamengo vencia por 2 a 0 quando o time carioca teve mais uma chance de ataque. Rafinha foi lançado pela direita, chegou até a linha de fundo e cruzou na medida para Arrasca, que, de fora da área, mandou uma bicicleta do ângulo de Diogo Silva, goleiro do time cearense.

O outro finalista foi Luis Suárez, do , que marcou um golaço de calcanhar contra o Mallorca, quando ainda defendia o .