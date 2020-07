France Football anuncia que Bola de Ouro não será entregue em 2020

Revista francesa declara que não há condições de entregar o prêmio de forma justa no ano de 2020; Neymar, Messi e CR7 terão que esperar mais um ano

A France Football anunciou nesta segunda-feira (20) que não entregará a Bola de Ouro no ano de 2020. Essa será a primeira vez na história, desde 1956, ano em que o prêmio foi criado, que a revista não entregará o tão aclamado título de melhor jogador do mundo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

A revista afirma que o ano mais do que excepcional, por conta da pandemia do novo coronavírus, exige medidas extremas e que, em caso de dúvida, é melhor deixar a Bola de Ouro de lado do que entregá-la de forma injusta ou precipitada.

Mais times

“Em circunstâncias excepcionais, disposições excepcionais. Pela primeira vez em sua história, iniciada em 1956, o Ballon d'Or France Football não será premiado em 2020, devido à falta de condições justas suficientes”, disse a France Football em comunicado oficial.

“Um ano tão singular não pode - e não deve - ser tratado como um ano comum. Em caso de dúvida, é melhor se abster do que persistir”.

Dessa forma, Neymar, Lewandowski e De Bruyne terão de esperar mais ano para levar o prêmio ainda inédito, enquanto Messi e Cristiano Ronaldo, os maiores vencedores da premiação, ficarão com um ano de hiato em sua extensa lista de troféus.

Além disso, a revista também afirma que os candidatos ao prêmio não puderam disputá-lo em nível de igualdade ao longo de 2020, com a paralisação do futebol, o retorno das ligas em datas diferentes, mudança no regulamento de competições - como a Champions League - e com a diferença no tempo de preparação que algumas equipes tiveram.

Um dos exemplos é o PSG, que está sem disputar competições oficiais desde a paralisação do futebol, enquanto as outras principais ligas europeias retornaram normalmente.

“A justiça que prevalece para esse título honorário não pôde ser preservada, principalmente no nível estatístico e também na preparação, uma vez que todos os aspirantes ao prêmio não puderam ser alojados no mesmo barco, alguns tendo visto sua temporada cortar radicalmente curto, outros não”, explicou a revista.

“Não queríamos colocar um asterisco indelével na lista de prêmios como ‘troféu ganho em circunstâncias excepcionais devido à crise de saúde da Covid-19’. Sempre preferimos uma pequena entorse (em nossa história) do que uma grande cicatriz”.

Por fim, a France Football lembra que a Bola de Ouro não premia apenas o nível técnico dos jogadores, mas também transmite outros valores, que vão muito além do futebol. O que neste momento, deve ser a prioridade.

“O troféu Ballon d'Or transmite outros valores - como exemplaridade, solidariedade e responsabilidade - em vez de apenas a excelência esportiva”.

Mais artigos abaixo

“A situação não nos encanta, mas nos parece a decisão mais responsável e lógica. Proteger a credibilidade e legitimidade de tal prêmio também significa garantir sua perfeição ao longo do tempo”.

Cabe destacar que a decisão envolve apenas a Bola de Ouro. Desde 2016, a France Football e a Fifa anunciaram o fim da parceria para a entrega de um prêmio unificado, com a criação do Fifa The Best. Com modelos próprios e distintos, ambas elegem o melhor jogador do mundo na temporada.