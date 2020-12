Lewa fura fila do melhor do mundo com o que faltou a Neymar: um time histórico

Título europeu de um Bayern avassalador confirmou o polonês como alguém que poderia bater Messi e Ronaldo desta vez

Quando Neymar começou a jogar futebol, o e a seleção espanhola conquistavam os principais títulos possíveis. Não à toa, as premiações individuais naquele início do monopólio Cristiano Ronaldo-Messi tinham jogadores desses times no pódio: Fernando Torres, Xavi e Iniesta beliscaram votos, nunca o suficiente para vencer a dupla.

Seguiu funcionando mais ou menos assim, via de regra. Jornalistas, técnicos e capitães votam majoritariamente no argentino, no português e na bola da vez de alguma grande equipe, responsável por algum grande feito. Até então, só um havia conseguido vencer, Luka Modric.

Nesse caminho ficou gente como Ribéry, Neuer, Griezmann, Salah, Van Dijk e... Neymar. O jogador da seleção brasileira, que já tem uma década passando pela lista, nunca pareceu tão pronto como agora para ser finalmente consagrado como o grande jogador da temporada. Mas no caminho havia o de Munique de Robert Lewandowski, melhor do mundo na eleição promovida pela Fifa neste 2020.

O artilheiro polonês teve exatamente o que faltou a Neymar para furar a fila e ser ele, e não o brasileiro, a posar com o prêmio deixando Cristiano Ronaldo e Messi para trás: um time histórico. Uma equipe que no mata-mata continental atropelou o duas vezes, enfiou oito no Barcelona, passou bem pelo e foi campeão sem dar muitas chances às estrelas do . Tudo isso com muita intensidade e autoridade, senhor do jogo, um furacão capaz de marcar 19 gols nos cinco jogos finais da .

E sem depender de um dia iluminado de seu matador. Não que Lewa seja mero coadjuvante no Bayern, longe disso. Mas é bem possível olhar para as vitórias do time alemão e enxergar atuações mais vistosas e desempenhos mais brilhantes em Neuer, Kimich, Muller, Thiago ou até Gnabry.

Com Neymar, o impacto individual está todo lá, maior que o do garoto que já recebia votos quando ainda jogava no ou que o jovem ponta-esquerda dos tempos de Barcelona que foi duas vezes terceiro colocado no prêmio da Fifa. Mas coletivamente, seu time, o PSG, não está entre os mais atraentes da Europa. Se o prêmio para Lewa é também um reconhecimento ao impressionante Bayern, Neymar é um voto mais particular, pela o que faz, por exemplo, na memorável atuação contra a ou na jogada do recente gol em Old Trafford. É a escolha por um artista solo que enche o estádio sob qualquer circunstância.

Aliás, enquanto o Bayern está longe de ser o time que depende dos gols do seu camisa 9, o PSG é o extremo oposto — é quase impossível imaginar uma grande jornada sem o seu camisa 10.

Frustrado, o brasileiro brincou nas redes sociais, incomodado por não estar entre os três finalistas. A bronca pode vir de uma revisão de toda essa década, já que ele é quem mais se aproximou de ser o natural herdeiro de Messi e Ronaldo no posto de jogador mais visto do planeta, aquele craque máximo que os torcedores do mundo todo param para ver. E perdeu para alguém que é "só" um ótimo centroavante e que nunca teve esse tamanho todo no mundo da bola. Pior: Neymar sente que não foi valorizado o bastante para estar à frente dos dois papa-troféus.

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Ao mesmo tempo, essa derrota clareia as regras da brincadeira. As únicas duas pessoas que superaram Messi e Cristiano Ronaldo de 2008 para cá conquistaram resultados impressionantes. Modric foi tricampeão da Champions pelo e era o capitão de uma finalista de em 2018. Agora, Lewa emergiu como representante de um Bayern histórico, que aniquilou inclusive o Barcelona do próprio ex-melhor do mundo.

Para Neymar, a aposta era no talento. Para muitos, é o suficiente, e o campo mostra que é bem aceitável achar que o atacante brasileiro é o melhor do planeta em 2020. Mas, para o ritmo que a banda toca (no caso, a votação do prêmio), faltou ganhar a Europa, falta que o PSG signifique algo muito maior. O preterido lamenta, mas no fundo sabe disso.