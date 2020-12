Messi, CR7, Van Dijk, Tite: quem votou em quem no melhor do mundo da Fifa 2020

A Goal te mostra quem votou em quem para o grande prêmio da noite na cerimônia

Robert Lewandowski foi eleito o Melhor Jogador do mundo em 2020, pela votação do prêmio The Best. Para isso, o polonês recebeu votos de jogadores, técnicos e membros da mídia de cada uma das seleções membro da entidade máxima do futebol. Ele apareceu na lista dos dois rivais ao prêmio, mas não colocou nenhum deles na sua.

A divulgação da lista de votos pela Fifa, ao mesmo tempo em que sacia a vontade de saber quem votou em quem, nos traz algumas curiosidades, como por exemplo, teria sido tático o voto de Lewandowski? Pode ser que nunca tenhamos a resposta, mas pelo menos sabemos que, para ele, Thiago Alcântara, Neymar e Kevin De Bruyne foram os melhores jogadores de 2020.

Já Cristiano Ronaldo, que ficou no segundo lugar como melhor do mundo, colocou Lewa logo na primeira posição de sua lista, na frente do grande rival Lionel Messi e do brasileiro Neymar - que acabou recebendo apenas sete votos e não esteve na final. Já para o argentino, o atacante do de Munique foi o terceiro, atrás de seu ex-companheiro Neymar e de Kylian Mbappé, que também não chegou nem ao top 3.

A Goal listou alguns dos votantes e suas escolhas para você. Lembrando que, cada seleção membro tem direito a três votos: do capitão, do treinador e de um membro da mídia local e o jogador não pode votar nele mesmo. O , por exemplo, votou com Thiago Silva, Tite e Martín Fernandez, jornalista do Grupo Globo. Veja alguns dos votos:

Melhor do Mundo FIFA 2020 - Votos dos capitães das seleções

Capitão País Voto - 1º lugar Voto - 2º lugar Voto - 3º lugar Manuel Neuer Robert Lewandowski Kevin De Bruyne Thiago Alcântara Lionel Messi Neymar Kylian Mbappé Robert Lewandowski Eden Hazard Robert Lewandowski Sergio Ramos Kevin De Bruyne Thiago Silva Brasil Neymar Kylian Mbappé Robert Lewandowski Gary Medel Robert Lewandowski Lionel Messi Cristiano Ronaldo Falcão Garcia Robert Lewandowski Sergio Ramos Kylian Mbappé Sergio Ramos Robert Lewandowski Thiago Alcântara Neymar Hugo Lloris Robert Lewandowski Thiago Alcântara Kylian Mbappé Virgil Van Dijk Sadio Mané Mohamed Salah Thiago Alcântara Harry Kane Robert Lewandowski Kevin De Bruyne Lionel Messi Giorgio Chiellini Cristiano Ronaldo Robert Lewandowski Sergio Ramos Andrés Guardado Robert Lewandowski Thiago Alcântara Sadio Mané Gustavo Gómez Neymar Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Paolo Guerrero Thiago Alcântara Robert Lewandowski Neymar Robert Lewandowski Thiago Alcântara Neymar Kevin De Bruyne Cristiano Ronaldo Robert Lewandowski Lionel Messi Kylian Mbappé Artem Dzyuba Robert Lewandowski Kevin De Bruyne Kylian Mbappé Diego Godin Lionel Messi Robert Lewandowski Neymar

Na parte dos treinadores, assim como na dos capitães, ninguém da lista acertou o pódium. Tite foi no mesmo caminho de Thiago Silva e selecionou Neymar como melhor do mundo, deixando Lewandowski apenas na segunda colocação, na frente de Kevin De Bruyne.

Assim como Tite, Jerry Brzeczek e Fernando , treinadores das seleções polonesa e portuguesa, respectivamente, também colocaram seus próprios jogadores no topo, enquanto Lionel Scaloni, comandante da Argentina, surpreendeu e deixou Messi na segunda colocação, atrás de Sadio Mané.

Melhor do Mundo FIFA 2020 - Votos dos treinadores das seleções