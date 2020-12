The Best 2020: siga ao vivo tudo sobre o prêmio de melhor do mundo da Fifa

O ano de 2007 foi a única vez na história que o prêmio de melhor do mundo foi para o mesmo país entre homens e mulheres. Desde lá, apenas a Rainha Marta conquistou o título para o novamente.

2007 marks the only time in history that the Men's and Women's FIFA World Player of the Year awards were won by players of the same country 🇧🇷🏆



Who do you think will pick up #TheBest trophies tonight? 🤩 pic.twitter.com/dqcyl57NlW