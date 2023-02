Onde assistir ao Mundial de Clubes 2023? Quem transmite?

Edição deste ano terá mudança de detentores dos direitos de transmissão em relação ao ano passado; veja

O Mundial de Clubes da Fifa de 2022, que acontece entre 1 e 11 de fevereiro deste ano, terá mudanças para as transmissões dos jogos em relação a última edição da competição, disputada entre Palmeiras e Chelsea, na vitória inglesa por 2 a 1.

No ano passado, a competição teve como detentores dos direitos o grupo de canais Band. Desde o canal na TV aberta e a Bandsports, na televisão por assinatura, até a internet e emissoras de rádios da rede transmitiram todos os duelos do torneio de 2021.

Quem terá os direitos de transmissão do Mundial de Clubes de 2022, disputado neste ano?

Algo em comum com as últimas versões da competição será o fato de existirem muitas possibilidades para acompanhar a competição: na TV aberta, o canal Globo fará a transmissão do torneio; e na rede fechada, o SporTV tem exclusividade para passar as partidas.

@lf_freitas/Instagram

Já na internet, além do aplicativo Globoplay, também do Grupo Globo, o streamer Casimiro Miguel fará a transmissão de todos os confrontos do Mundial de Clubes em seus canais do YouTube e Twitch (Caze TV e Casimito, respectivamente), assim como na Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O serviço de streaming gratuito FIFA+ também colocará os jogos no ar.

As partidas de umas das competições mais almejadas pelos clubes brasileiros tem início em primeiro de fevereiro e vai até o dia 11 do mesmo mês, quando acontecerá a disputa pelo título na finalíssima. Flamengo e Real Madrid são os representantes da Conmebol e Uefa para a competição, respectivamente.