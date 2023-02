Rubro-Negro já está na semifinal da competição mesmo sem entrar em campo

O Flamengo já está na semifinal do Mundial de Clubes de 2022. Isso acontece porque os representantes da América do Sul (Flamengo) e da Europa (Real Madrid) já entram direto nas semis da competição. No torneio, que começou nesta quarta-feira e se encerra no dia 11 de fevereiro, a equipe de Vítor Pereira pode jogar a semi contra duas equipes diferentes.

Pensando nisso, a GOAL te mostra te mostra os possíveis adversários do Fla na semifinal do Mundial.

Quem o Flamengo enfrenta na semifinal do Mundial de Clubes 2022?

O adversário do Flamengo será o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca e Al-Hilal. Classificado automaticamente para as semifinais da competição, o Mengão estreia no Mundial dia 7 de fevereiro, terca-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta. O vencedor do confronto estará classificado para a decisão do torneio.

Vale lembrar, além disso, que os duelos do Mundial de Clubes 2022 são transmitidos pela Globo, na TV aberta, e SporTV, na TV fechada. Além disso, os jogos contam com transmissão do ge.com, GloboPlay, na internet, e CazéTV, na Twitch e no YouTube.