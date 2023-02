Quem o Real Madrid enfrenta na semifinal do Mundial de Clubes 2022?

Adversário será conhecido na partida entre Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e AlAhly, do Egito

O Real Madrid estreia já semifinal do Mundial de Clube de 2022. Atual campeão da Liga dos Campeões, o time de Carlo Ancelotti, porém, ainda precisa aguardar a definição do seu adversário no torneio que será disputado no Marrocos, e tem o Flamengo como representante da América do Sul.

O adversário do Real Madrid será conhecido do vencedor do duelo entre Seattle Sounders, dos Estados Unidos, contra o Al-Ahly, do Egito. O time egípcio, aliás, conquistou sua vaga batendo o Auckland City ainda na primeira fase da competição.

Dessa forma, enquanto aguarda a definição do outro semifinalista, o Real Madrid estreia no Mundial dia 8 de fevereiro, quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah (Rabat). O vencedor do confronto estará classificado para a decisão do torneio.

O Mundial de Clubes 2022 é transmitido pela Globo, na TV aberta, e SporTV, na TV fechada. Além disso, os jogos contam com transmissão do ge.com, GloboPlay, no streaming, e CazéTV, na Twitch e no YouTube.