Flamengo x Real Madrid: quem chega melhor para o Mundial de Clubes?

Rubro-negros e merengues são os grandes favoritos ao título que será disputado em fevereiro

O Mundial de Clubes de 2022 está prestes a começar no Marrocos. Favoritos ao título, Flamengo e Real Madrid, atuais campeões da Libertadores e Champions League respectivamente, só entram em campo nas semifinais, mas é impossível não imaginar uma decisão protagonizada entre brasileiros e espanhóis.

Voltar a ser campeão mundial é o grande sonho do Flamengo, que levantou a taça em 1981, ao passo em que o Real Madrid vai em busca de seu oitavo mundial. Mas como cada um destes clubes chega para o Marrocos? Enquanto só temos a expectativa, nós da GOAL atualizaremos constantemente os principais resultados de rubro-negros e merengues.

Flamengo: lambendo as feridas após Supercopa

Getty Images

Agora sob o comando de Vitor Pereira, o Flamengo ainda engatinha neste 2022. Sem considerar a estreia no Campeonato Carioca contra o Audax, quando atuou com um time alternativo, os rubro-negros disputaram cinco jogos: venceram dois, empataram outros dois e foram derrotados pelo Palmeiras na Supercopa do Brasil.

O resultado contra o Palmeiras, um emocionante 4 a 3 favorável aos alviverdes, mostrou a força do ataque rubro-negro ao mesmo tempo em que também deixou em aberto alguns problemas defensivos. Em relação a lesionados, a baixa mais sentida ainda é a de Bruno Henrique – embora o ataque com Gabigol e Pedro siga sendo o melhor do Brasil.

Último jogo do Flamengo: derrota para o Palmeiras (4 a 3, Supercopa do Brasil).

Próximo jogo do Flamengo: Boavista (1º de fevereiro, Campeonato Carioca).

Lesionados: Bruno Henrique.

Real Madrid: tropeços e olho na Champions

Getty Images

Ao contrário do Flamengo, o Real Madrid se encontra no meio de sua temporada. Em 2023, os Blancos tiveram alguns tropeços mas seguem na briga pelo título espanhol e nas oitavas de final da Champions League – onde enfrentam o Liverpool. De janeiro até aqui, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito partidas. No mais recente jogo dos merengues, empate sem gols contra a Real Sociedad em duelo válido pelo Campeonato Espanhol.

Último jogo do Real Madrid: empate com a Real Sociedad (0 a 0, pelo Campeonato Espanhol).

Próximo jogo do Real Madrid: Valencia (2 de fevereiro, Campeonato Espanhol).

Lesionados: Lucas Vásquez, Mendy.