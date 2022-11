Qual o número da TV Globo em Sky, Net/Claro e demais operadoras?

Veja como assistir aos duelos da Copa do Mundo e outras grandes competições

Assim como acontece há muito tempo, a TV Globo é a casa da Copa do Mundo no Brasil. A principal emissora do país e campeã de audiência detém os direitos de transmissão da maior competições futebolística do mundo, bem como de outros o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Dividida em várias afiliadas, espalhadas pelo Brasil, a emissora está disponível gratuitamente via satélite, mas também aparece nas principais operadoras como Claro/Net, Sky e Vivo.

Em época de Copa do Mundo, a emissora tem uma programação especial e todos os jogos - com excessão da terceira rodada da fases de grupos, que tem partidas simultâneas - serão transmitidos na TV aberta. Além disso, terá programas especiais sobre o torneio.

Além das competições citadas anteriormente, a TV Globo também tem os direitos de vários estaduais espalhados pelo país, como os Campeonatos Paulista, Mineiro, Gaúcho e Pernambucano.

Desta forma, a GOAL preparou um guia completo com todos os canais das operadoras e os principais jogos que serão transmitidos na TV a cabo.

MAPA DAS AFILIADAS DA TV GLOBO

Em cada localidade, a TV Globo aparece com um nome diferente. Assim, montamos um mapa das afiliadas da emissora em cada uma das capitais, bem como algumas das cidades mais populosas do interior do Brasil e aquelas que tem times na primeira divisão do Brasileirão.

LOCALIDADE NOME DA AFILIADA NÚMERO TV ABERTA NÚMERO CLARO/NET (HD: 501) NÚMERO SKY (HD) Acre (Rio Branco) Rede Amazônica Rio Branco 4 14 5 (405) Alagoas (Maceió) TV Gazeta 7 21 5 (405) Amapá (Macapá) Rede Amazônica Macapá 6 28 10 (410) Amazonas (Manaus) Rede Amazônica Manaus 5 15 5 (405) Bahia (Salvador) TV Bahia 11 29 10 (410) Ceará (Fortaleza) TV Verdes Mares 10 33 10 (410) Distrito Federal (Brasília) Globo Brasília 10 21 10 (410) Espírito Santo (Vitória) TV Gazeta Vitória 4 22 5 (405) Goiás (Goiânia) TV Anhanguera 2 34 4 (404) Maranhão (São Luís) TV Mirante 10 29 10 (410) Mato Grosso (Cuiabá) TV Centro América 4 36 4 (404) Mato Grosso do Sul (Campo Grande) TV Morena 6 30 12 (412) Minas Gerais (Belo Horizonte) Globo Minas 12 33 12 (412) Pará (Belém) TV Liberal 7 21 10 (410) Paraíba (João Pessoa) TV Cabo Branco 7 19 12 (412) Paraná (Curitiba) RPC 12 41 12 (412) Pernambuco (Recife) Globo Nordeste 13 36 5 (405) Piauí (Teresina) TV Clube 4 26 12 (412) Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) Globo RJ 4 29 4 (404) Rio Grande do Norte (Natal) InterTV 11 34 4 (404) Rio Grande do Sul (Porto Alegre) RBS 12 34 10 (410) Rondônia (Porto Velho) Rede Amazônica Porto Velho 4 14 4 (404) Roraima (Boa Vista) Rede Amazônica Boa Vista 4 17 10 (410) Santa Catarina (Florianópolis) NSC TV 12 33 4 (404) São Paulo (São Paulo) Globo SP 5 18 5 (405) São Paulo (Bragança Paulista) TV Vanguarda São José dos Campos 16 17 12 (412) São Paulo (Campinas) EPTV 12 25 12 (412) São Paulo (Santos) TV Tribuna 18 19 4 (404) Sergipe (Aracaju) TV Sergipe 4 33 4 (404) Tocantins (Palmas) TV Anhanguera 11 23 4 (404)

CAMPEONATOS TRANSMITIDOS PELA TV GLOBO