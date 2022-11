Qual o número do SporTV em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Veja como assistir aos principais campeonatos do Brasil e a Copa do Mundo na TV fechada

O SporTV é um dos principais canais de esportes do país e conta com o melhor do futebol nacional e do futebol de base em sua grade de programação. E, em ano de Copa do Mundo, também tem todos os jogos do torneio.

Canal fechado do Grupo Globo, os quatro canais do SporTV têm direito de transmissão das principais competições do futebol nacional, e também transmite os jogos do Brasil. Agora, com a Copa do Mundo, também é uma das opções para o torcedor assistir ao Mundial.

Além da Copa, ao longo do ano transmite Campeonato Brasileiro - tanto o profissional, quanto das categorias sub-20 e sub-17 -, e Copa do Brasil, bem como Supercopa do Brasil e Copinha. Todas essas competições têm jogos transmitidos no SporTV.

Seja para ver seu clube do coração, ou para ver craques como Neymar e Lionel Messi com a camisa de suas seleções , sintonizar no SporTV é uma ótima opção. E para transmitir toda emoção que o futebol proporciona, o canal conta com um grupo seleto de narradores e comentaristas.

Desta forma, a GOAL preparou um guia completo com o número dos canais SporTV nas principais operadoras de TV para o torcedor estar por dentro de tudo na Copa do Mundo.

SPORTV - QUAIS SÃO OS CANAIS?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

JOGOS TRANSMITIDOS PELO SPORTV

Os canais SporTV vão transmitir todas as partidas da Copa do Mundo, desde a abertura até a grande final, passando pela fase de grupos e pelos mata-matas. Além disso, a grande também vai contar com programas especiais, que, junto das partidas, devem deixar a cobertura do Mundial com aproximadamente 300 horas.