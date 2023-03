Onde assistir aos jogos da Série B de 2023?

Veja qual emissora irá transmitir a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro

A divisão dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro já começou a ser definida. Como já era esperado, a Band fechou acordo com a Brax Sports Assets e será a emissora responsável por exibir os jogos do torneio pelos próximos quatro anos, até 2026. A informação foi divulgada pelo site Notícias da TV.

Com contrato de exclusividade na TV aberta, a Band transmitirá quatro partidas por rodada, sendo duas em rede nacional para todo o Brasil e outras duas serão regionalizadas. Ao todo, serão 152 jogos por temporada. Por outro lado, há uma negociação com duas TVs Fechadas: SporTV e ESPN. A emissora do Grupo Globo já fez uma proposta, e a ESPN está finalizando uma oferta comercial. O acordo de TV aberta depende da fechada para alinhavar todos os jogos da competição.

É possível inclusive que seja fechada alguma negociação em que todas as três emissoras estejam contempladas com uma parte de jogos. Ou que tenhamos a Série B com a Band e uma TV fechada. Por fim, a empresa venderá um pacote de pay-per-view, que pode ficar com Premiere ou DAZN, por exemplo.