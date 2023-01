Qual o número da Band em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Veja quais os canais da emissora, que é dona de transmissão do Campeonato Carioca deste ano

A temporada 2023 no futebol brasileiro teve início com a Band, na TV aberta, e o BandSports, na TV fechada, transmitindo os jogos do Campeonato Carioca, exceto os jogos do Botafogo e Vasco como mandantes na competição.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Além disso, alguns outros duelos nacionais e internacionais passam na Band, como um jogo da Bundesliga, o Campeonato Alemão, por rodada, o Campeonato Brasileiro sub-20 e o Campeonato Brasileiro feminino.

Para te ajudar, a GOAL preparou um guia com o número do canal da Band nas operadoras de televisão do Brasil. Veja:

Qual é o número da Band?

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite:

SKY: 13 (413 no HD)

CLARO TV: 22 (522 no HD)

VIVO TV: 226

VIVO TV (alternativo): 769

OI TV: 7 no SD e no HD, 960 e 607

ALGAR TV: 709

ALGAR TV (alternativo): 726

BluTV: 243

Band - Programação de jogos de futebol