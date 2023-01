Qual o número do Premiere FC em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Veja onde assistir aos jogos dos principais campeonatos do Brasil

O Grupo Globo é o grande detentor dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, tanto na TV aberta, quanto na fechada e no pay-per-view. Nesta última, os canais do Premiere FC são a escolha para quem quiser acompanhar aos jogos - são oito canais, disponíveis também em HD.

Por se tratar de um canal em pay-per-view, são duas as opções para quem quiser acompanhar os jogos na televisão: compra de jogos isolados ou a assinatura de um pacote junto à sua operadora de televisão. Além disso, para os assinantes também é possível assistir pela internet.

Além de alguns Campeonatos Estaduais, o canal também conta com a primeira e a segunda divisões do Brasileirão.

Para te ajudar a encontrar o jogo do seu time de coração, a Goal preparou um guia com os canais do Premiere FC nas principais operadoras de televisão do Brasil, veja:

Premiere FC - quais são os canais?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Programação

Domingo, 22 de janeiro

Palmeiras x São Paulo - às 16h30 (de Brasília) - Paulistão

Pouso Alegre x América-MG - às 18h30 (de Brasília) - Campeonato Mineiro

Botafogo-SP x Mirassol - às 20h30 (de Brasília) - Paulistão

Ferroviária x Santo André - às 20h30 (de Brasília) - Paulistão

Terça-feira, 24 de janeiro