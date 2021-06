Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Vasco, pela Série B?

Times entram em campo nesta quinta-feira (24), no Mineirão, pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Duelo de camisas pesadas! Nesta quinta-eira (24), Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere , na TV fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x Vasco DATA Quinta-feira, 23 de junho de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Herman Brumel Vani (SP)

Quarto árbitro: André Luis Skettino Policarpo Bento (MG)

ONDE VAI PASSAR?

Raposa busca mais uma vitória na Série B 2021 / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vai transmitir a partida desta quinta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília).

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Querendo afastar a má fase, o Cruzeiro quer aproveitar que joga em casa para reencontrar a vitória na Série B. Eduardo Brock, com problema muscular, é dúvida para o duelo. Já Weverton, suspenso, é desfalque certo. Por outro lado, Cáceres está recuperado da Covid-19.

No meio da tabela, o Vasco vai a Belo Horizonte querendo somar pontos para se aproximar do G-4. O Cruzmaltino não terá Romulo e Vanderlei, que testaram positivo para Covid-19. Além disso, Léo Matos, lesionado, segue fora.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira; Flávio, Giovanni, Marcinho; Felipe Augusto, Bruno José, Rafael Sobis.

Provável escalação da Vasco: Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, MT e Morato; Marquinhos Gabriel e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário-PR 2 x 1 Cruzeiro Série B 19 de junho de 2021 Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro Série B 16 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Cruzeiro Série B 26 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Cruzeiro x Guarani Série B 30 de junho de 2021 19h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 0 CRB Série B 19 de junho de 2021 Vasco 0 x 2 Avaí Série B 16 de maio de 2021

Próximas partidas