Brasileirão Série B: os artilheiros e garçons da temporada 2021

Separamos os números desta edição da segunda divisão do Campeonato Brasileiro pra deixar você por dentro de tudo!

Índide de conteúdos

A Série B 2021 já está começando, com 20 equipes brigando para seguirem os passos de Chapecoense, Cuiabá, Juventude e América-MG e subirem (ou voltarem) à elite do futebol brasileiro no ano que vem.

A nossa 'segundona' contará com três gigantes do futebol brasileiro, com Vasco e Botafogo se juntando ao Cruzeiro, que tenta voltar ao Brasileirão Série A pelo segundo ano consecutivo. Tanto eles como seus concorrentes esperam que seus artilheiros e seus maestros os ajudem a conquistar os pontos necessários para o tão sonhado acesso em 2022. Quem será que terminará as listas no topo?

Confira a seguir a artilharia e o ranking de assistências da Série B 2021, e relembre também quem se destacou na temporada passada.

Artilharia - Campeonato Brasileiro da Série B 2020

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Edu Brusque 2 1 =1 Lucas Siqueira Remo 2 1 3 Waguininho Coritiba 1 1 =3 William Formiga Vila Nova 1 1 =3 Hyuri CRB 1 1 =3 Daniel Penha Confiança 1 1 =3 Diego Torres CRB 1 1 =3 Neto Berola Confiança 1 1 =3 Cristiano Confiança 1 1 =3 Valdemir Coritiba 1 1 =3 Leandrinho Operário-PR 1 1 =3 Jean Carlos Náutico 1 1 =3 Bissoli Cruzeiro 1 1 =3 Anmerson Soares Vitória 1 1 =3 Rafael Navarro Botafogo 1 1 =3 Matheus Bidu Guarani 1 1 =3 Ricardo Bueno Operário-PR 1 1 Voltar ao topo

Passes para gols - Campeonato Brasileiro da Série B 2020

POS. JOGADOR TIME ASSISTÊNCIAS PARTIDAS =1 Rômulo Cruzeiro 1 1 =1 Chay Botafogo 1 1 =1 Erick Náutico 1 1 =1 Arthur Vila Nova 1 1 =1 Matheus Sales Coritiba 1 1 =1 Erik CRB 1 1 =1 Airton Brusque 1 1 =1 João Paulo Confiança 1 1 =1 Marcelinho Confiança 1 1 =1 Samuel Vitória 1 1 =1 Dudu CRB 1 1 =1 Júlio César Guarani 1 1 =1 Jean Carlo Operário-PR 1 1 =1 Renan Gorne Remo 1 1 =1 Ricardo Bueno Operário-PR 1 1

*Números atualizados às 16h09 (de Brasília) de 30 de maio de 2021.

Brasileirão Série B 2020: quem foi o artilheiro?

(Foto: Lucas Almeida/Sampaio Corrêa)

Caio Dantas, que vestiu a camisa do Sampaio Corrêa na Série B 2020, foi o grande goleador da última edição com 17 gols marcados em 33 jogos que o colocaram também como um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro no último ano. Ele superou Léo Ceará, do Vitória, com 16 tentos na competição.

O destaque com as cores da Bolívia Querida o credenciaram a uma transferência para fora do país: desde janeiro ele defende as cores do Guangzhou City, da Superliga Chinesa.

Brasileirão Série B 2020: Quem foi o líder em assistências?

(Foto: Álvaro Jr./PontePress)

Destaque da Ponte Preta, Bruno Rodrigues dividiu o prêmio de melhor garçon da temporada 2020 com Marcelo, do Operário-PR: cada um distribuiu sete assistências no decorrer da última Série B.

A dupla superou Anselmo Ramon (Chapecoense), Paulinho Moccelin (Criciúma) e Elvis (Cuiabá), cada um com seis assistências na campanha.

As boas atuações levaram Bruno a ser negociado com o São Paulo para a temporada 2021.

Outras estatísticas - Campeonato Brasileiro Série B 2021

