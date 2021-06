Cruzeiro x Vasco, o jogo de oito títulos brasileiros em campo na Série B

Os gigantes se enfrentam pela segunda divisão em situação muito longe do que o torcedor gostaria

Retrato de que ser gigante não é mais impeditivo para estar na Série B, Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (24) pela sexta rodada da segunda divisão.

Não será a primeira vez que dois gigantes do nosso futebol se enfrentam na Série B, nem a primeira vez que veremos a reedição de uma final de Brasileirão sendo disputada na divisão de acesso. Ou, tampouco, a reunião de um jogo em que os clubes, somados, tinham oito títulos de Brasileirão. Palmeiras e Botafogo causaram este ineditismo em 2003, quando disputaram o certame (o Alviverde então com oito taças da Série A e o Alvinegro com as mesmas duas que possui hoje).

Mas nunca um confronto de Série B reuniu dois clubes quatro vezes campeões da elite do Brasileirão. O Cruzeiro foi o máximo campeão brasileiro em 1966, 2003, 2013 e 2014; o Vasco bateu justamente o Cruzeiro para conquistar o seu primeiro Brasileirão, em 1974, e também levantou as taças em 1989, 1997 e 2000.

O encontro desta quinta-feira em nada lembra aos torcedores os melhores momentos destas duas instituições gigantes do nosso futebol: a Raposa ainda ocupa a zona de rebaixamento após seis jogos enquanto o Cruz-maltino é apenas o décimo colocado.

Ainda assim, uma vitória – seja para qual lado for – não deixará de ser um anúncio de que bons momentos ainda poderão voltar um dia. Ainda que seja em um futuro de certa forma distante. A certeza é que, ao vermos Cruzeiro e Vasco reunidos na Série B, a segunda divisão ganha um brilho que raras vezes teve em sua história.