Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam na noite desta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Como empataram sem gols no primeiro duelo, quem vencer terá pela frente o Flamengo ou o Barcelona de Guayaquil. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e na Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Palmeiras DATA Terça-feira, 8 de setembro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, e a Conmebol TV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você vê o duelo e os destaques da partida em tempo real.

Veja os números do canal da Conmebol TV?

Sky

canais 220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

canais 711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na classificação para a final da Libertadores, o técnico Cuca descartou qualquer pressão em cima do Atlético-MG.

"O Palmeiras perdeu um clássico, sempre é uma cobrança muito grande que você tem em cima. Isso não entra em campo na terça-feira, na terça-feira entra um placar de zero a zero na casa do Atlético, de quem vencer vai passar adiante", afirmou.

Para o jogo decisivo, Cuca não deverá contar com o atacante Diego Costa, que sofreu um lesão muscular na partida de ida. Vargas é o principal candidato para assumir a vaga ao lado de HUlk no ataque.

Do outro lado, o Palmeiras, apesar de jogar com a vantagem do empate com gols, chega pressionado depois da derrota para o Corinthians na última rodada do Brasileirão.

Sem desfalques, Abel Ferreira poderá contar com todos os seus jogadores para a semifinal.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Tchê Tchê e Nacho Fernandez; Hulk e Vargas.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano (Wesley).

Qual é a campanha do Palmeiras na Libertadores 2021?

Com apenas uma derrota na fase grupos, o Palmeiras encerrou em primeiro lugar do grupo A, com 15 pontos. Até o momento, foram oito vitórias, deois empates e uma derrota.

Universitário 2 x 3 Palmeiras - 21 de abril de 2021

Palmeiras 5 x 0 Independiente del Valle - 27 de abril de 2021

Defensa u Justicia 1 x 2 Palmeiras - 4 de maio de 2021

Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - 11 de maio de 2021

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia - 18 de maio de 2021

Palmeiras 6 x 0 Universitário - 27 de maio de 2021

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras - 14 de julho de 2021

Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica - 21 de julho de 2021

São Paulo 1 x 1 Palmeiras - 10 de agosto de 2021

Palmeiras 3 x 0 São Paulo - 18 de agosto de 2021

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - 21 de setembro de 2021

Qual é a campanha do Atlético-MG na Libertadores 2021?

Invicto e líder do grupo H com 16 pontos, o Atlético-MG terminou a primeira fase conquistando cinco vitórias e um empate na Libertadores, enquanto nas oitavas eliminou o Boca Juniors nos pênaltis, e o River Plate, nas quartas.

La Guaira 1 x 1 Atlético-MG - 21 de abril de 2021

Atlético-MG 2 x 1 América de Cali - 27 de abril de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño - 4 de maio de 2021

América de Cali 1 x 3 Atlético-MG - 13 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG - 19 de maio de 2021

Atlético-MG 4 x 0 La Guaira - 25 de maio de 2021

Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG - 13 de julho de 2021

Atlético-MG 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors - 20 de julho de 2021

River Plate 0 x 1 Atlético-MG - 11 de agosto de 2021

Atlético-MG 3 x 0 River Plate - 19 de agosto de 2021

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - 21 de setembro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG Libertadores 22 de setembro de 2021 São Paulo 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Internacional Brasileirão 2 de outubro de 2021 21h (de Brasília) Chapecoense x Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG Libertadores 21 de setembro de 2021 Corinthians 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 25 de setembro de 2021

Próximas partidas