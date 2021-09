Diego Costa vai jogar contra o Palmeiras, na volta da semifinal da Libertadores?

O atacante saiu de campo lesionado na partida desta terça-feira (21) e pode desfalcar o Atlético-MG

Contratado para decidir, o atacante Diego Costa chegou com toda a pompa no Atlético-MG, e em pouco tempo, já mostrou que pode fazer a diferença. Diante do Palmeiras, na Libertadores, não foi diferente.

Com dois gols em seus quatro primeiros jogos, mesmo saindo do banco de reservas, estreou pela Libertadores contra o Verdão, no jogo de ida das semifinais, tendo sofrido um pênalti eventualmente desperdiçado por Hulk.

Em um jogo tenso, conseguiu fazer a diferença e gerar o lance de mais perigo do Atlético na partida. Saiu lesionado, porém, aos 10 minutos do segundo tempo, e não estará em campo contra o São Paulo, neste final de semana, pelo Brasileirão.

Assim, a pegunta que não quer calar é se Diego Costa conseguirá entrar em campo pelo Galo no jogo de volta das semifinais da Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (28).

Segundo informado pela assessoria do Atlético-MG, o departamento médico do clube vai fazendo um tratamento intensivo para que o treinador Cuca possa ter o atacante à disposição.

Diego Costa inicialmente deixou o gramado após sentir uma leve torção. O Galo até realizou exames para determinar a gravidade da lesão, mas não divulgou os resultados ao público.

O atacante Diego Costa segue em tratamento intensivo, após sentir incômodo na coxa esquerda. O atleta será monitorado e reavaliado diariamente.



O departamento médico trabalha para tê-lo em condições para o jogo da próxima terça-feira, contra o Palmeiras, pela Copa Libertadores. pic.twitter.com/2A9UK0heY9 — Atlético 😷 (@Atletico) September 23, 2021

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam neste próximo dia 28 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta válido pelas semifinais da Copa Libertadores da América. O jogo de ida terminou com um empate por 0 a 0