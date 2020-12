Qual o número do SBT em Net, Sky e outras operadoras?

Emissora de Sílvio Santos é a casa da Copa Libertadores na TV aberta, Veja como sintonizar o canal nas operadoras

A Copa Libertadores foi a grande novidade na programação do SBT em 2020. Após um longo hiato das transmissões esportivas, o canal de Silvio retornou ao futebol, com exclusividade para a competição continental na TV aberta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a rescisão do contrato da Conmebol com a Globo, o SBT fechou um contrato até a temporada de 2022 da Libertadores. No acordo estão inclusas as partidas das 21h30, que em geral são os principais confrontos de cada rodada da competição.

Mais times

O acordo foi anunciado no último mês de setembro, junto da apresentação de Téo José como a principal voz do canal para transmissões esportivas. O jornalista Mauro Beting e o ex-jogador Ricardo Rocha também fazem parte da equipe.

Presente em todo na TV aberta e fechada, o SBT é a única forma de acompanhar os confrontos da Libertadores gratuitamente. Confira a lista com os números da emissora na NET, SKY e outras operadoras.

Mais artigos abaixo

SKY

Canal digital: 09

Canal HD: 409

NET

Canal digital: 17

Canal HD: 509

VIVO

Canal digital: 222

OI

Canal digital: 11

Claro TV

Canal digital: 23

Algar TV

Canal digital: 701

TV Alphaville