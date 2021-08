Semifinais da Libertadores 2021: classificados, sorteio, datas, jogos e mais

Confira todas as informações sobre a penúltima fase de mata-mata da principal competição de clubes da América do Sul

Três jogos até a Glória Eterna. Esse é o jeito mais fácil de definir o que são as semifinais da Copa Libertadores: quatro times praticamente com as mãos na taça, grandes jogos e muita rivalidade.

Com um brasileiro já garantido na semifinal - e o Flamengo muito próximo, já que bateu o Olimpia, no Paraguai, por 4 a 1 -, tudo indica que teremos mais uma vez times do país na grande decisão do torneio, com nova possibilidade de final brasileira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Teremos também nas semifinais o ganhador do Choque-Rei, entre São Paulo e Palmeiras, e os vencedores dos confrontos entre Fluminense x Barcelona de Guayaquil e Atlético-MG x River Plate.

A Goal mostra tudo o que você precisa saber sobre as semifinais da Libertadores 2021 e sobre os classificados para a grande final em Montevidéu, no Uruguai .

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação)

Confira, a seguir, mais informações sobre o mata-mata sul-americano.

Os jogos das semifinais da Libertadores 2021

Em sorteio, ficaram definidos os seguintes confrontos nas semifinais da Libertadores de 2021:

Olimpia ou Flamengo x Fluminense ou Barcelona-EQU

River Plate ou Atlético-MG x São Paulo ou Palmeiras

Os classificados para as semifinais da Libertadores 2021

(Foto: Getty Images)

Para começar, o Flamengo está muito próximo de garantir a vaga nas semifinais: o clube carioca bateu o Olimpia por 4 a 1, no Paraguai, e vai para o jogo de volta, no Rio de Janeiro, com a vantagem de poder perder até por dois gols de diferença (independentemente do placar). Para piorar a situação dos paraguaios, o Rei de Copas está sem técnico e em péssima fase.

Já o Atlético-MG é outro brasileiro que depende apenas do empate: o Galo venceu o River Plate por 1 a 0 na Argentina e é o grande favorito para conquistar a classificação em seus domínios. Mesmo assim, Hulk e cia querem a vitória também no Mineirão.

São Paulo e Palmeiras disputam outra vaga nas semifinais, com ligeira vantagem para o Verdão - o primeiro jogo foi um empate em 1 a 1 no Morumbi, o que dá a vantagem do zero a zero para o time comandado por Abel Ferreira. Tratando de Choque-Rei, porém, tudo pode acontecer no Allianz Parque, ainda mais considerando a boa fase do Tricolor.

Quem se deu pior no primeiro jogo dentre os brasileiros acabou sendo o Fluminense. O time empatou em casa (no último lance) com o Barcelona de Guayaquil, por 2 a 2, e praticamente precisa da vitória no Equador para conquistar a classificação e afastar a fase ruim.

Quando foi e como funciona o sorteio do mata-mata da Libertadores 2021?

O sorteio que definiu os confrontos do mata-mata da Libertadores, bem como o chaveamento para as outras fases da competição, foi realizado pela Conmebol. A cerimônia aconteceu às 13h (de Brasília), no dia 1 de junho .

A definição dos confrontos teve transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, da Twitch da Libertadores e do Facebook da competição, ambos na internet.

Os classificados foram divididos em dois potes: no pote A, foram colocados os times que se classificaram em primeiro lugar na fase de grupos; no pote B, estavam os times que garantiram vaga como segundos colocados. Não houve qualquer outro tipo de direcionamento no sorteio. Ou seja: equipes do mesmo país ou equipes que já se enfrentaram na fase de grupos poderiam ser adversárias nas oitavas de final.

No pote A estavam: Palmeiras, Internacional, Barcelona (EQU), Fluminense, Racing, Argentinos Juniors, Flamengo e Atlético-MG.

No pote B estavam: São Paulo, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Cerro Porteño, Defensa y Justicia, River Plate, Universidad Católica e Olimpia.

O chaveamento é o seguinte:

Quartas de final:

S1 - Flamengo x Olimpia

Olimpia S2 - Barcelona x Fluminense

Fluminense S3 - River Plate x Atlético-MG

Atlético-MG S4 - São Paulo x Palmeiras

Semifinais:

F1 - vencedor S1 x vencedor S2

F2 - vencedor S3 x vencedor S4

Final da Libertadores 2021:

vencedor F1 x vencedor F2

Quando são as partidas das semifinais?

(Foto: Getty Images)

Semifinal 1 (Flamengo ou Olimpia x Fluminense ou Barcelona de Guayaquil)

Ida: 22/9

Volta: 29/9

Semifinal 2 (Atlético-MG ou River Plate x Palmeiras ou São Paulo)

Ida: 22/9

Volta: 29/9

Como cada um dos times se classificou na fase de grupos?

Grupo A

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras foi o primeiro time a conseguir vagas nas oitavas de final, ainda na quarta rodada. Nas oitavas, bateu a Universidad Católica com relativa tranquilidade, apesar de ter sofrido pressão dos chilenos no primeiro jogo.

Grupo B

O Olimpia garantiu vaga na última rodada da fase de grupos, mas foi sorteado para enfrentar o Internacional, líder de seu grupo. Após dois jogos complicados e muita pressão dos gaúchos, passou nos pênaltis para enfrentar o Flamengo.

Grupo C

O Barcelona de Guayaquil se classificou após o empate fora de casa com o Boca Juniors. Nas oitavas de final, eliminou o Vélez Sarsfield em jogo histórico, com direito a gol nos minutos finais e muito drama.

Grupo D

Em uma rodada final em que tudo estava em aberto, o Fluminense garantiu sua classificação com uma vitória maiúscula por 3 a 1 sobre o River Plate, que apesar da derrota, garantiu o segundo lugar da chave. Ambos passaram nas oitavas: o Flu com facilidade pelo Cerro Porteño e o River com vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Argentinos Juniors.

Grupo E

Com o triunfo do Sporting Cristal sobre o Rentistas no Peru, o São Paulo assegurou a vaga com uma rodada de antecedência, tendo sido sorteado para enfrentar o Racing nas oitavas. E com show de Marquinhos, conseguiu bater os argentinos em pleno El Cilindro para avançar para as quartas de final.

Grupo G

Flamengo e Vélez Sarsfield estavam assegurados nas oitavas de final na última rodada. Com o empate no Maracanã, o time brasileiro foi o líder da chave. Nas oitavas, até chegou a sofrer pressão em certos momentos, mas bateu o Defensa y Justicia com bela atuação no Mané Garrincha.

Grupo H

No último grupo da Libertadores, o Atlético-MG conquistou um lugar entre os 16 melhores após apenas quatro jogos. Como prêmio, enfrentou o Boca Juniors em partida já antológica, com direito a polêmicas de arbitragem e classificação nos pênaltis.