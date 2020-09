Qual o número do canal da Conmebol TV em Claro, Net e Sky?

Novo serviço de pay-per-view da Libertadores estará disponível na grade de programação de Sky e Net/Claro; confira os canais, jogos e mais informações

A Libertadores da América está de volta e com grandes novidades. Em parceria com a Band, a Conmebol está disponibilizando um novo serviço de pay-per-view com cobertura do melhor do futebol sul-americano. Além das partidas da Libertadores, a Conmebol TV também irá transmitir jogos da e da Recopa.

O serviço estará disponível a partir desta terça-feira, 15 de setembro, na grade de canais de Net/Claro e Sky, que possuem cerca de 12 milhões de clientes por todo o , ao preço de R$ 39,90 mensais. Contudo, o sinal dos jogos de amanhã (15) estará liberado para assinantes das operadoras.

Até o momento, as operadoras de TV por assinatura não forneceram maiores detalhes sobre como assinar o serviço de pay-per-view. No entanto, também será possível acompanhar às transmissões por um serviço de streaming. A produção e a programação ficará por conta da BandSports.

O acordo entre Conmebol e Band foi firmado no último domingo, 13 de setembro, e será válido por três temporadas. O pacote de partidas que será oferecido ao público contém os jogos que seriam transmitidos pelo SporTV, na TV fechada, antes de o Grupo Globo rescindir contrato com a entidade sul-americana, que era válido até 2022.

Com isso, só pela Libertadores da América, cerca de 27 jogos da fase de grupos serão transmitidos com exclusividade pela Conmebol TV.

Contudo, o novo serviço de pay-per-view não terá em sua grade de programação as partidas da Libertadores transmitidas pelo Grupo Disney e pelo Facebook. Alguns jogos que serão exibidos pelo SBT - que também anunciou acordo com a Conmebol para a transmissão da competição , após a rescisão da Rede Globo - também serão encontrados na Conmebol TV, mas não todos.

Qual o número do canal da Conmebol TV?

Foto: Getty Images

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Quais jogos da Libertadores serão transmitidos na Conmebol TV?

Foto: Ricardo Duarte/SC

Ao todo, cerca de 27 confrontos da fase de grupos terão transmissão na Conmebol TV. Pela terceira rodada da fase de grupos, que será disputada entre os dias 15 e 17 de setembro, sete jogos serão exibidas pelo serviço de PPV.

Dentre eles, os confrontos entre x , x Olímpia e x .

📺🏆 A volta da #Libertadores !

⠀

🇧🇷🗓️ A agenda da TV no Brasil da terceira rodada da Fase de Grupos: são 1⃣6⃣ jogos entre terça e quinta-feira.

⠀ @AmstelBrasil #GloriaEterna pic.twitter.com/uC7xf39Bn1 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 15, 2020

Confira a programação completa da fase de grupos da Libertadores

Terceira rodada da fase de grupos:

15/09 - Terça-feira - 19h15 - Jorge Wilstermann-BOL x Athletico Paranaense

15/09 - Terça-feira - 21h30 - Binacional-PER x -EQU

15/09 - Terça-feira - 21h30 - Santos x -PAR

16/09 - Quarta-feira - 19h15 - Estudiantes de Mérida-VEN x -PER

16/09 - Quarta-feira - 21h30 - Universidad Catolica-CHI x Grêmio

16/09 - Quarta-feira - 21h30 - Independiente Medellin-COL x Caracas-VEN

17/09 - Quinta-feira - 17h - Club-ARG x

Quarta rodada da fase de grupos:

22/09 - Terça-feira - 19h15 - Tigre-ARG x Bolívar-BOL

22/09 - Terça-feira - 19h15 - Estudiantes de Mérida-VEN x Nacional-URU

22/09 - Terça-feira - 21h30 - LDU-EQU x

22/09 - Terça-feira - 21h30 - Binacional-PER x -ARG

23/09 - Quarta-feira - 19h15 - Caracas-VEN x -PAR

23/09 - Quarta-feira - 21h30 - Internacional x Grêmio

23/09 - Quarta-feira - 21h30 - Alianza Lima-PER x Racing Club-ARG

Quinta rodada da fase de grupos:

29/09 - Terça-feira - 19h15 - Grêmio x Universidad Catolica-CHI

29/09 - Terça-feira - 21h30 - Athletico Paranaense x Jorge Wilstermann-BOL

30/09 - Quarta-feira - 19h15 - Nacional-URU x Racing Club-ARG

30/09 - Quarta-feira - 19h15 - Caracas-VEN x Independiente Medellin-COL

30/09 - Quarta-feira - 21h30 - -COL x -EQU

30/09 - Quarta-feira - 21h30 - Alianza Lima-PER x Estudiantes de Mérida-VEN

30/09 - Quarta-feira - 21h30 - x -EQU

Sexta rodada da fase de grupos:

20/10 - Terça-feira - 19h15 - Santos x Defensa y Justicia-ARG

20/10 - Terça-feira - 21h30 - Colo Colo-CHI x Jorge Wilstermann-BOL

20/10 - Terça-feira - 21h30 - x LDU-EQU

21/10 - Quarta-feira - 19h15 - Racing Club-ARG X Estudiantes de Mérida-VEN

21/10 - Quarta-feira - 21h30 - Independiente del Valle-EQU x

21/10 - Quarta-feira - 21h30 - Flamengo x Junior Barranquilla-COL

Quem serão os narradores?

O time de narradadores e comentaristas do BandSports assumirá as transmissões na Conmebol TV. O jogo do Santos contra o Olímpia, por exemplo, terá narração de Oliveira Andrade e comentários de Fábio Piperno.

No outro duelo desta terça-feira, 15, Napoleão de Almeida narra o encontro entre Jorge Wilstermann e , com comentários de Chico Garcia.