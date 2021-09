Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG: Hulk perde pênalti e duelo acaba sem gols no Allianz Parque

Em jogo com muita vontade em campo, mas pouca inspiração ofensiva, Palmeiras e Atlético-MG ficaram no 0 a 0 no Allianz Parque, na noite desta terça-feira (21), pelo confronto de ida da semifinal da Copa Libertadores.

A partida ficou marcada pelo pênalti perdido por Hulk no fim do primeiro tempo.

Com o resultado, quem vencer o duelo de volta fica com a vaga. Caso haja um novo empate sem gols, a decisão será nos pênaltis. Já em caso de igualdade com gols, o Verdão fica com a classificação.