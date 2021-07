Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça (20), às 19h15 (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam na noite desta terça-feira (20), às 19h15 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Quem avançar enfrenta o vencedor de Argentinos Juniors e River Plate nas quartas. A partida terá transmissão ao vivo no Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook Watch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Boca Juniors DATA Terça-feira, 20 de julho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Esteban Daniel Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Martin Soppi (URU)

Quarto árbitro: Angelo Hermosilla (CHI)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Assistente VAR: Raul Orellana (CHI)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca avançar às quartas da Libertadores / Foto: Getty Images

O Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Mineirão. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatarem sem gols na Argentina, Atlético-MG e Boca Juniors entram em campo mirando apenas a vitória. Caso o jogo termine em novo 0 a 0, a decisão será disputada nos pênaltis. Um empate com gols classifica os Xeneizes.

Para o confronto, o técnico Cuca não terá o atacante Eduardo Vargas, que testou positivo para Covid-19, enquanto Réver, Nacho Fernández e Savarino, poupados na vitória sobre o Corinthians no Brasileirão, retornam ao time titular.

Do outro lado, o técnico Miguel Angel Russo pode repetir a mesma equipe do jogo de ida, e ainda terá o retorno de Fabra no elenco.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Alonso, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Nacho; Hulk, Zaracho e Savarino.

Provável escalação do Boca Juniors: ​Rossi; Isquierdóz, Weigandt e Rojo; Sandez, Rolón, Medina, Diego González, Villa, Briasco e Pávon.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2021

ATLÉTICO-MG

Invicto e líder do grupo H com 16 pontos, o Atlético-MG terminou a primeira fase conquistando cinco vitórias e um empate na Libertadores.

La Guaira 1 x 1 Atlético-MG - 21 de abril de 2021

Atlético-MG 2 x 1 América de Cali - 27 de abril de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño - 4 de maio de 2021

América de Cali 1 x 3 Atlético-MG - 13 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG - 19 de maio de 2021

Atlético-MG 4 x 0 La Guaira - 25 de maio de 2021

Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG - 13 de julho de 2021

BOCA JUNIORS

Já o Boca Juniors avançou às oitavas de final, após ter encerrado a fase de grupos na vice-liderança do grupo C, com 10 pontos. Em sete jogos na Libertadores, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas.

The Strongest 0 x 1 Boca Juniors - 21 de abril de 2021

Boca Juniors 2 x 0 Santos - 27 de abril de 2021

Barcelona de Guayaquil 1 x 0 Boca Juniors - 4 de maio de 2021

Santos 1 x 0 Boca Juniors - 11 de maio de 2021

Boca Juniors 0 x 0 Barcelona de Guayaquil - 20 de maio de 2021

Boca Juniors 3 x 0 The Strongest - 26 de maio de 2021

Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG - 13 de julho de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 13 de julho de 2021 Corinthians 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Bahia Brasileirão 25 de julho de 2021 11h (de Brasília) Atlético-MG x Bahia Copa do Brasil 28 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG Libertadores 13 de julho de 2021 Unión de Santa Fe 1 x 1 Boca Juniors Campeonato Argentino 16 de julho de 2021

Próximas partidas