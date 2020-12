Qual o número da Fox Sports em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Veja onde assistir aos duelos da Copa Libertadores, Premier League, La Liga e outros campeonatos internacionais

Tradicional casa da Copa Libertadores na TV fechada nos últimos anos, a Fox Sports tem um portfólio vasto e transmite várias competições. Com ou sem "música da Fox Sports", o canal costuma passar inúmeros jogos, com narração e comentários do grande número de profissionais dos canais Disney.

Mesmo com a fusão entre ESPN e Fox, este último ainda transmite competições como a Libertadores, a Premier League e o Campeonato Espanhol. Assim, caso você tenha interesse no melhor do futebol sul-americano e europeu, tem que se ligar nas transmissões do canal.

Mais times

Além dos jogos exibidos na Fox Sports, alguns duelos ainda são transmitidos pelo Fox Premium, serviço de assinatura do canal. Três partidas da por rodada passam com exclusividade na plataforma, incluindo jogos de times como e , campeões de audiência.

Desta forma, a Goal preparou um guia completo com todos os canais das operadoras e os principais jogos que serão transmitidos na TV a cabo.

FOX SPORTS - QUAIS SÃO OS CANAIS?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET:34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD:163

JOGOS TRANSMITIDOS PELO FOX SPORTS