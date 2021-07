Todos os times classificados já sabem seu chaveamento na competição até uma possível final. Veja onde acompanhar os jogos

A Conmebol Libertadores está de volta nesta semana, e já estamos mais perto da final que será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Todas as 16 equipes classificadas já sabem seus possíveis adversários caso avancem para as próximas fases da competição.

Um sorteio realizado no dia 9 de abril, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol, definiu o chaveamento e os duelos das oitavas de final da Copa Libertadores. Seis times brasileiros seguem vivos na disputa do título. São eles: Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fluminense.

Confira tudo sobre onde assistir, equipes classificadas e o chaveamento da competição.

Onde assistir ao vivo às oitavas de final da Libertadores 2021?

Os torcedores dos times brasileiros classificados podem acompanhar a transmissão em diversos canais. Na TV fechada, o Fox Sports transmite Boca Junior x Atlético-MG, São Paulo x Racing, Defensa y Justicia x Flamengo.

Na TV aberta, o SBT só deve transmitir o jogo entre São Paulo x Racing para todo o Brasil. Enquanto isso, os assinantes da Conmebol TV, podem acompanhar todos os jogos e com exclusividade às partidas entre Cerro Porteño x Fluminense, Universidad Católica x Palmeiras.

O último ano da parceria entre o Facebook e a Conmebol para transmitir às partidas da Libertadores, conta com a transmissão da partida ente Olimpia x Internacional. A gente lembra que na Goal você pode acompanhar os jogos em tempo real.

Jogo Data Horário Canal Tempo Real Boca Juniors x Atlético-MG 13 de julho 19h15 (de Brasília) Fox Sports Tempo Real Cerro Porteño x Fluminense 13 de julho 19h15 (de Brasília) Conmebol TV Tempo Real São Paulo x Racing Club 13 de julho 21h30 (de Brasília) SBT e Fox Sports Tempo Real Velez Sarsfield x Barcelona 14 de julho 19h15 (de Brasília) Fox Sports Tempo Real Universidad Católica x Palmeiras 14 de julho 19h15 (de Brasília) Conmebol TV Tempo Real Argentino Juniors x River Plate 14 de julho 21h30 (de Brasília) Conmebol TV Tempo Real Defensa y Justicia x Flamengo 14 de julho 21h30 (de Brasília) Fox Sports Tempo Real Olimpia x Internacional 15 de julho 21h30 (de Brasília) Facebook Watch Tempo Real

Quais times se classificaram para as oitavas de final da Libertadores 2021?

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Os classificados para as oitavas de final foram divididos em dois potes do melhor para o pior: no pote A, foram colocados os times que se classificaram em primeiro lugar na fase de grupos; no pote B, estavam os times que garantiram vaga como segundos colocados.

Não houve qualquer mudança de confronto no sorteio. Ou seja, equipes do mesmo país ou equipes que já se enfrentaram na fase de grupos poderiam se enfrentar oitavas de final, como aconteceu com São Paulo e Racing e Internacional e Olimpia.

Pote 1

Atlético-MG

Palmeiras

Racing (ARG)

Barcelona (EQU)

Flamengo

Argentino Juniors (ARG)

Fluminense

Internacional

Pote 2

São Paulo

Boca Juniors (ARG)

Vélez (ARG)

Cerro Porteño (PAR)

Defensa y Justicia (ARG)

River Plate (ARG)

Universidad Católica (CHI)

Olimpia (PAR)

Qual o chaveamento da Copa Libertadores 2021?

Todos os times classificados já sabem seu chaveamento na competição, de um lado temos: Defensa y Justicia, Flamengo, Olimpia, Internacional, Vélez, Barcelona, Cerro Porteño e Fluminense. Do outro lado: Boca Juniors, Atlético-MG, River Plate, Argentinos Juniors, São Paulo, Racing, Universidad Católica e Palmeiras.

Quartas de final:

S1 - Defensa y Justicia ou Flamengo x Olimpia ou Internacional

S2 - Vélez Sarsfield ou Barcelona x Cerro Porteño ou Fluminense

S3 - Boca Juniors ou Atlético-MG x River Plate ou Argentinos Juniors

S4 - São Paulo ou Racing x Universidad Católica ou Palmeiras

Semifinais:

F1- S3 x S4

F2 - S1 x S2

Final: