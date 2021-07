Boca Juniors x Atlético-MG ao vivo: siga em tempo real o jogo da Libertadores

Tendo surgido no Boca Juniors com potencial de craque, Cristian Pavón logo despertou olhares estrangeiros e chegou com apenas 21 anos à seleção principal da Argentina. Emprestado ao LA Galaxy por duas temporadas, poucos esperavam que voltasse ao Boca... mas retornou e vai para seu primeiro grande desafio na Libertadores.

Com nove jogos desde que retornou, ainda não está vivendo lua de mel com a torcida, tanto por ter, para muitos, forçado a saída para a MLS, quanto por um vídeo em que assumiu ser torcedor do River Plate. Assim, tem uma prova de fogo para tentar decidir em La Bombonera e voltar a ser querido pela torcida do Boca Juniors.