Oitavas de final da Libertadores 2021: classificados, sorteio, datas, jogos e mais

Confira todas as informações sobre o início do mata-mata da principal competição de clubes da América do Sul

A fase de grupos da Copa Libertadores de 2021 chegou ao fim. Os 16 times classificados já são conhecidos. Seis times brasileiros seguem vivos e em busca do título da competição continental. São eles: Palmeiras, Internacional, Fluminense, São Paulo, Flamengo e Atlético-MG.

A Goal já adianta tudo o que você precisa saber sobre o início do mata-mata da Libertadores 2021, que terminará na grande final em Montevidéu, no Uruguai .

Confira, a seguir, mais informações sobre a primeira etapa do mata-mata sul-americano.

Os classificados para as oitavas de final da Libertadores 2021

Essas são as equipes que garantiram vagas nas oitavas de final:

Palmeiras

Atlético-MG

Racing (ARG)

Argentinos Juniors (ARG)

Defensa y Justicia (ARG)

São Paulo

Flamengo

Vélez Sarsfield (ARG)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Fluminense

River Plate (ARG)

Cerro Porteño (PAR)

Internacional

Olímpia (PAR)

Universidad Católica (CHI)

Boca Juniors (ARG)

Quando será e como funciona o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2021?

O sorteio que define os confrontos das oitas de final da Libertadores, bem como o chaveamento para as outras fases de mata-mata, será realizado pela Conmebol. De acordo com o calendário da entidade, a cerimônia será às 13h (de Brasília) da próxima terça-feira, dia 1 de junho.

Os classificados serão divididos em dois potes: no pote A, serão colocados os times que se classificaram em primeiro lugar na fase de grupos; no pote B, estarão os times que garantiram vaga como segundos colocados. Não há qualquer outro tipo de direcionamento no sorteio. Ou seja, equipes do mesmo país ou equipes que já se enfrentaram na fase de grupos podem ser adversárias nas oitavas de final.

No pote A estão: Palmeiras, Internacional, Barcelona (EQU), Fluminense, Racing, Argentinos Juniors, Flamengo e Atlético-MG.

O chaveamento será o seguinte:

Para as quartas de final:

S1 - Vencedor A x Vencedor H

S2 - Vencedor B x Vencedor G

S3 - Vencedor C x Vencedor F

S4 - Vencedor D x Vencedor E

Para as semifinais:

F1- S1 x S4

F2 - S2 x S3

Para a final:

F1 x F2

Quando serão disputadas as partidas?

As partidas de ida das oitavas de final da Libertadores estão programadas para a semana do dia 14 de julho, uma quarta-feira. Ou seja, os jogos devem ser divididos entre os dias 13 (terça), 14 (quarta) e 15 (quinta).

Já as partidas de volta devem acontecer duas semanas depois, entre os dias 20 (terça), 21 (quarta) e 22 de julho (quinta-feira).

Como cada um dos times se classificou?

Grupo A

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras foi o primeiro time a conseguir vagas nas oitavas de final, ainda na quarta rodada. Campeão da Copa Sul-Americana de 2020, o Defensa y Justicia também conseguiu sua vaga com antecipação, na quinta rodada ao vencer o Alviverde por 4 a 3 no Allianz Parque.

Grupo B

Internacional e Olimpia garantiram vaga na última rodada da fase de grupos.

Grupo C

O Barcelona de Guayaquil se classificou após o empate fora de casa com o Boca Juniors. O time argentino ficou em segundo após derrotar o The Strongest na última rodada.

Grupo D

Em uma rodada final em que tudo estava em aberto, o Fluminense garantiu sua classificação com uma vitória maiúscula por 3 a 1 sobre o River Plate, que apesar da derrota garantiu o segundo lugar da chave.

Grupo E

O Racing garantiu sua vaga nas oitavas de final ao vencer o São Paulo no Morumbi por 1 a 0 na quinta rodada. Com o triunfo do Sporting Cristal sobre o Rentistas no Peru, o São Paulo também assegurou a vaga.

Grupo F

Em um grupo embolado, o Argentino Juniors garantiu sua classificação antes mesmo de entrar em campo na quinta rodada da fase de grupos. Universidad Católica também avançou.

Grupo G

Flamengo e Vélez Sarsfield estão assegurados nas oitavas de final. Com o empate no Maracanã na última rodada, o time brasileiro foi o líder da chave.

Grupo H

No último grupo da Libertadores, o Atlético-MG conquistou um lugar entre os 16 melhores após apenas quatro jogos. Na última rodada, o Cerro Porteño bateu o América de Cali e garantiu sua vaga como segundo colocado.