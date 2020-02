Oitavas da Liga dos Campeões: onde assistir, jogos, datas, horário e mais

Com duelos como Man City x Real Madrid e Borussia Dortmund x PSG, as oitavas de final da Champions League prometem muitas emoções

As oitavas de final da Liga dos Campeões estão prestes a começar, com 16 dos maiores times do mundo ainda vivos na competição. A fase eliminatória terá seu início neste próximo dia 18 de fevereiro e durará até meados de março.

Equipes de cinco países diferentes disputam as oito vagas nas quartas de final em partidas de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a regra do gol fora é aplicada: o time que marcar mais tentos fora de seus domínios passa de fase. Em caso de dois placares iguais, o classificado é determinado por prorrogação e pênaltis.

Saiba tudo sobre as oitavas de final da Liga dos Campeões!

Quais são os confrontos das oitavas de Liga dos Campeões?

Em dezembro, os oito confrontos foram sorteados em Nyon, na , com dois potes: os times classificados em primeiro lugar na fase de grupos enfrentam os segundos colocados. Clubes do mesmo país não se enfrentam e as equipes que passaram em primeiro decidem em casa.

Confira os confrontos:

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Atlético de Madrid x Liverpool Wanda Metropolitano 18 de fevereiro 17h (de Brasília) Facebook Watch e EI Plus (internet) Liverpool x Atlético de Madrid Anfield 11 de março 17h (de Brasília) não definida

As oitavas de final da Liga dos Campeões abrem com o confronto que envolve o atual campeão da competição. O todo poderoso Liverpool passou por apertos na primeira fase e só se classificou na última rodada no Grupo E, com 13 pontos, com uma vitória sobre o . Já o Atlético de Madrid foi o segundo colocado no Grupo D, atrás da de Cristiano Ronaldo.

O duelo entre os espanhóis e os ingleses é um dos mais esperados das oitavas de final: o Liverpool é dos grandes favoritos a sair com o caneco e o Atlético de Madrid de Diego Simeone é sempre "encardido." Para o confronto, os Colchoneros podem ter um reforço: Diego Costa;

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Borussia Dortmund x PSG Signal Iduna Park 18 de fevereiro 17h (de Brasília) TNT (TV), Facebook Watch e EI Plus (internet) PSG x Borussia Dortmund Parc de Princes 11 de março 17h (de Brasília) não definida

Outro confronto muito esperado coloca os franceses do PSG diante do Borussia Dortmund. Na primeira fase, Neymar, Mbappé e companhia passearam: terminaram o Grupo A invictos, com 16 pontos, mesmo enfrentando o duas vezes. Já os alemães sofreram, mas conseguiram se classificar em segundo lugar no grupo da morte, que juntava os Auri-Negros com o e a .

Para o duelo, o Borussia Dortmund chega com mudanças: o clube terá o reforço do artilheiro Haaland para as fases finais da Liga dos Campeões, mas terá o desfalque de Marco Reus, quatro semanas fora. Já o PSG conta com um Neymar que vive um momento espetacular, além de um super elenco.

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Atalanta x Valencia Atleti Azzurri d'Italia 19 de fevereiro 17h (de Brasília) TNT (TV), Facebook Watch e EI Plus (internet) Valencia x Atalanta Mestalla 10 de março 17h (de Brasília) não definida

Este duelo coloca duas das maiores "zebras" desta edição da Liga dos Campeões frente à frente, com um adendo: ambas as equipes saíram de grupos muito equilibrados. Os italianos, do Grupo C, onde o City sobrou na primeira posição e a Atalanta conseguiu uma segunda colocação; os espanhóis, como líderes do Grupo H, que contava com três equipes muito parelhas: o Valencia, o e o .

O Valencia tenta retornar às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2007 e tem o sonho de vencer o torneio de forma inédita (os espanhóis foram finalistas por três ocasiões, mas nunca foram campeões). A Atalanta já faz história: nunca antes a equipe italiana havia sequer se classificado para jogar a competição.

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Tottenham x RB Leipzig Tottenham Hotspur Stadium 19 de fevereiro 17h (de Brasília) Facebook Watch e EI Plus (internet) RB Leipzig x Tottenham Red Bull Arena 10 de março 17h (de Brasília) não definida

Timo Werner's career by numbers:⠀

⠀

2016/17: 31 games, 21 goals, 5 assists⠀

2017/18: 32 games, 13 goals, 7 assists⠀

2018/19: 30 games, 16 goals, 7 assists⠀

2019/20: 18 games, 20 goals, 6 assists⠀

⠀

He's definitely got wiiings. ⚡️ pic.twitter.com/mI9Dew6SnD — Squawka Football (@Squawka) January 19, 2020

O atual líder da Bundesliga alemã não decepcionou na Liga dos Campeões até agora: em um Grupo G que parecia ser muito equilibrado, o RB Leipzig sobrou e foi o primeiro colocado com 11 pontos, ficando na frente de equipes como o e o . Já o Tottenham se classificou com tranquilidade como segundo colocado no Grupo B, com seis pontos de vantagem sobre o terceiro lugar .

Para o duelo, o Leipzig conta com os gols de Timo Werner, atual terceiro colocado na briga pela Chuteira de Ouro; Já o Tottenham tenta quebrar o retrospecto negativo contra alemães na Liga dos Campeões: na fase de grupos, perdeu duas vezes para o de Munique, líder do grupo, com direito a ter sofrido uma goleada histórica.

Chelsea x Bayern

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Chelsea x Bayern Stamford Bridge 25 de fevereiro 17h (de Brasília) não definida Bayern x Chelsea Allianz Arena 18 de março 17h (de Brasília) não definida

Único time com 100% de aproveitamento na competição, o Bayern teve uma campanha histórica na primeira fase: fez todos os 18 pontos possíveis, marcou quatro gols por jogo e venceu todas as partidas por, no mínimo, mais de dois gols de diferença. Já o Chelsea, classificado em segundo lugar, viveu um drama, mas conseguiu eliminar o Ajax depois de um jogo memorável.

Assim, o Bayern tenta continuar a boa campanha contando com os gols do atual artilheiro desta edição, Robert Lewandowski, que já tem dez tentos. Já o Chelsea aposta em seu time de garotos para tentar surpreender os alemães.

x Barcelona

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Napoli x Barcelona San Paolo 25 de fevereiro 17h (de Brasília) não definida Barcelona x Napoli Camp Nou 18 de março 17h (de Brasília) não definida

Na primeira fase, o Barcelona (ainda com Ernesto Valverde) não decepcionou: foi o líder do grupo da morte, com 14 pontos. Já o Napoli poderia ter tranquilamente conseguido uma primeira posição, mas acabou empatando com o lanterna em 0 a 0 e terminou atrás do Liverpool.

Ambas as equipes não vivem uma grande fase, mas tem um desafio e tanto nas oitavas: o Napoli tentará repetir sua proeza na fase de grupos (é o único time a bater o Liverpool no ano) e o Barcelona terá seu primeiro mata-mata de Champions a jogar com o novo treinador Quique Setién.

Lyon x Juventus

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Lyon x Juventus Parc Olympique Lyonnais 26 de fevereiro 17h (de Brasília) não definida Juventus x Lyon Juventus Stadium 17 de março 17h (de Brasília) não definida

A Juventus de Cristiano Ronaldo não teve muitos problemas na primeira fase: terminou invicta, com 16 pontos, seguramente na liderança do Grupo D. Já o Lyon passou por mais dificuldades, estando em dos grupos mais equilibrados. A equipe francesa só foi se classificar na última rodada, atrás do líder RB Leipzig.

O Lyon tenta retomar suas glórias do final da década 2000, quando foi hexacampeão francês e até chegou a uma semi final da Liga dos Campeões. Para isso, conta com o futebol de Moussa Dembélé e Memphis Depay. Já a Juventus conta com um Cristiano Ronaldo mais decisivo do que nunca para espantar a zebra e passar para as quartas de final.

Real Madrid x

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Real Madrid x Manchester City Santiago Bernabéu 26 de fevereiro 17h (de Brasília) não definida Manchester City x Real Madrid Etihad Stadium 17 de março 17h (de Brasília) não definida

Guardiola, em pergunta do grande @fredcaldeira, falando que sonhou em jogar na Juventus ao lado de Zidane!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Cn6ykay3kc — Clara Albuquerque (@claalbuquerque) December 17, 2019

Certamente o confronto mais esperado das oitavas de final, Real Madrid e Manchester City se enfrentam em um duelo onde um dos favoritos a sair com o título da competição vai cair mais cedo.

Na primeira fase, o Real Madrid chegou a assustar seu torcedor: estreou empatando com o e perdendo do PSG. No entanto, terminou bem e se classificou seguramente em segundo lugar, atrás dos franceses. Já o City não teve problemas, dominou seu grupo e passou como líder com sete pontos de vantagem para o Atalanta.

Com uma campanha "apenas" ótima na Premier League, o City de Pep Guardiola não está avassalador como foi em 2018-19, mas ainda exige muito respeito. Já o Real Madrid de Zinedine Zidane vem em boa fase, tendo assumido a liderança da . Se o clube merengue não é a mesma equipe genial de quando contava com Cristiano Ronaldo, é um time sólido defensivamente e que vem em ascensão.

Onde assistir às oitavas da Liga dos Campeões?

Os jogos das oitavas da final da Liga dos Campeões terão transmissão em várias plataformas do grupo Turner:

Na TV, irão passar na TNT, canal do grupo, enquanto que na internet, todos os jogos serão exibidos pelo Facebook Watch de maneira gratuita. Além disso, você também pode assistir aos duelos pelo EI Plus, serviço de assinatura da Turner. Confira a tabela de transmissões, conforme elas forem sendo anunciadas:

Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020

JOGO ESTÁDIO TRANSMISSÃO HORÁRIO Atlético de Madrid x Liverpool Wanda Metropolitano Facebook Watch e EI Plus (internet) 17h (de Brasília) Borussia Dortmund x PSG Signal Iduna Park TNT (TV), Facebook Watch e EI Plus (internet) 17h (de Brasília)

Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020

JOGO ESTÁDIO TRANSMISSÃO HORÁRIO Atalanta x Valencia Atleti Azzurri d'Italia TNT (TV), Facebook Watch e EI Plus (internet) 17h (de Brasília) Tottenham x RB Leipzig Tottenham Hotspur Stadium Facebook Watch e EI Plus (internet) 17h (de Brasília)

