Bruno Guimarães estreia em Champions e dá saudade em torcida do Athletico

O meia fez uma grande partida contra a Juventus e a torcida do Athletico ficou saudosa

Bruno Guimarães jogou muito na sua estreia na Liga dos Campeões, pelo , na vitória por 1x0 contra a Juventus.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O brasileiro, recém transferido do , fez apenas seu segundo jogo pelo time francês - a estreia foi contra o Metz, na .

Mais artigos abaixo

Mais times

O garoto recebeu elogios até mesmo do diretor de futebol do Lyon, Juninho Pernambucano: "Ele tem a capacidade de ver situações antes. Ele equilibra, muda o seu ritmo, sabe manter a bola e jogar perto da superfície. Ele é um jogador muito bom e tem as qualidades para ser um jogador muito grande".

Contra a Juve, foram 68 toques na bola, quatro interceptações e 86% de passes certos na partida.

1 - Bruno Guimaraes 🇧🇷 against tonight:



96.4% passing accuracy in the opp half - 1st



68 touches - 2nd for Lyon



4 interceptions - 1st



7 duels won - 2nd for Lyon



Baller.#OLJuve pic.twitter.com/RI53YqpUFm — OptaJean (@OptaJean) February 26, 2020

A grande partida do meia fez a torcida do Furacão se manifestar nas redes sociais, todos muito orgulhosos e com saudades de sua "cria". Mas até antes do jogo os athleticanos já falavam dele.

Não aguento mais de saudade e hoje vou ter que ver a minha ex



A ex-estrela do Club Athletico Paranaense Bruno Guimarães — Douglas L. Rigamonte (@7Rigamonte) February 26, 2020

que saudade do bruno guimarães no athletico... — LUI DIAS (@oluidias) February 26, 2020

Bruno Guimarães joga fácil! Cria do meu Furacão 🔴☠️⚫ — LINCOM (@lincom_llc) February 26, 2020

bruno guimarães ta deitando, volta pro meu furacão — Gagala (@lucasgagala) February 26, 2020

@brunoog97 temos orgulho de você, a torcida do Furacão te ama. — Paranaense y Athletico (@junnecap) February 26, 2020