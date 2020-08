Do que o Real Madrid precisa para bater o Man City e avançar na UCL?

City venceu o jogo de ida por 2 a 1, em pleno Santiago Bernabéu; confira do que o Real precisa para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões

Após quase cinco meses de espera, a Liga dos Campeões está de volta. Certamente um dos confrontos mais esperados será a partida entre Manchester City e Real Madrid, que acontece nesta sexta-feira (7), às 16h (de Brasília), válida pelas oitavas de final.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Além dos grandes clubes e dos elencos poderosos, o duelo colocará frente à frente Pep Guardiola e Zinedine Zidane, dois dos maiores treinadores da atualidade.

Mais times

O francês já conquistou três orelhudas com o , mas precisa provar que ainda é capaz de ser campeão sem Cristiano Ronaldo. O espanhol também foi campeão duas vezes, mas ambas com o de Lionel Messi. Agora, Pep também precisa provar que pode conquistar mais uma Champions sem o melhor jogador do planeta a seu lado.

Na partida de ida, o de Guardiola saiu na frente e conquistou uma vitória por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu, com uma atuação de gala de Kevin De Bruyne.

Agora, o Real Madrid vai à para tentar reverter o resultado e conta com o bom momento para conseguir a classificação. Até a paralisação do futebol na Europa, o clube merengue estava em crise e despertava desconfiança em seus torcedores, mas o título de LaLiga deu novas esperanças a Zidane e cia., mesmo com a ausência de Sérgio Ramos.

Do que o Real Madrid precisa para avançar às quartas de final?

Com a derrota e principalmente os dois gols sofridos dentro de casa, a tarefa do Real não será fácil.

O primeiro resultado que interessa aos espanhóis é uma vitória por 2 a 0, mas segurar o ataque do City no Etihad Stadium não é coisa simples. Mesmo uma vitória por 1 a 0 dá a classificação ao Manchester, por conta dos gols marcados na .

Mais artigos abaixo

Caso sofra um gol, o clube merengue precisa marcar três para avançar. A partir de dois gols sofridos ou mais, uma vitória por apenas um gol de diferença serve para a equipe de Zidane - 3x2, 4x3 e assim por diante.

Por fim, caso o Real vença por 2 a 1, mesmo placar da vitória do City na partida de ida, o jogo segue para prorrogação. Se o resultado persistir, a decisão irá para os pênaltis.