Sorteio das oitavas da Liga dos Campeões: confrontos, datas, onde assistir e mais

Tudo sobre o sorteio que vai definir a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa

Após quase três meses de disputas na fase de grupos, vão começar os mata-matas na Liga dos Campeões. Na segunda-feira (16), acontece o sorteio dos confrontos das oitavas de final .

Acompanhe jogos ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O sorteio define quem joga com quem na próxima etapa da competição. São dois potes: um com os primeiros colocados de cada grupo - que fazem o jogo de volta em casa - e outro com os vices.

A Goal te conta tudo o que você precisa saber sobre o sorteio:

QUANDO E ONDE SERÁ O SORTEIO?

Vai acontecer na segunda-feira (16), em Nyon, na , a partir das 8h, pelo horário de Brasília.

Nele serão definidos os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões.

ONDE ASSISTIR AO SORTEIO?

O sorteio será transmitido no canal de TV paga, TNT. Aqui na Goal você também fica por dentro de cada detalhe da cerimônia.

QUEM ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DE FINAL?

As equipes que acabaram em primeiro e segundo lugar de cada grupo passam à próxima fase do torneio. São 16 ao todo. Os primeiros colocados vão para o Pote 1 e os vices para o Pote 2.

Pote 1



de Munique









Leipzig



Pote 2





Shaktar Donestsk ou Dinamo Zagreb ou

ou Leverkusen









Pelo Grupo A , o PSG sobrou no grupo, foram 13 pontos nas 5 partidas disputadas até agora. O Real Madrid se classificou em segundo, depois de ter começo ruim no grupo, perdendo feio para o PSG e empatando em casa com o .

Pelo Grupo B , o Bayern e o Tottenham não tiveram problemas para passar do e do Olympiacos.

O Grupo C ainda está com a definição do segundo lugar em aberto. O City se classificou em primeiro, mas qualquer um dos outros três times pode ficar com a segunda vaga. O Shaktar passa com uma vitória contra o Atalanta, caso empate, o Dinamo Zagareb não pode ganhar do City. Em caso de derrota dos ucranianos, o próprio Atalanta pode ir às oitavas, caso o Dinamo perca.

O Grupo D também não está completamente definido. O Atlético de Madrid precisa ganhar do para não perder a vaga para o Leverkusen, que joga com a já classificada Juventus. O time italiano, inclusive, fez uma boa campanha e sobrou no grupo.

Com todos os jogos já realizados, o Grupo E classificou Liverpool e Napoli para as oitavas. O RB Salzburgo até teve mais chances, mas o não apresentou ameaça alguma aos adversário - fez apenas 1 ponto nos 6 jogos que disputou.

O Grupo F também já teve todos os jogos, Barcelona e Borussia se classificaram e deixaram a tradicional de fora do mata-mata, após a derrota em casa para os espanhóis na última rodada.

O Grupo G também teve a disputa centralizada em três das quatro equipes. O não foi bem e marcou apenas um ponto. Valencia e Chelsea se classificaram, deixando o com vaga na .

REGRAS DO SORTEIO

Os times que se enfrentaram na fase de grupos não podem se enfrentar nas oitavas, assim como times do mesmo país. Caso o sorteados não cumpram isso, o confronto é sorteado novamente.

QUANDO SÃO OS JOGOS?

Os jogos de ida acontecem nos dias 18, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2020 e os de volta 10, 11, 17 e 18 de março.

CALENDÁRIO APÓS AS OITAVAS

Março de 2020

20 de março - sorteio das quartas e semifinais em Nyon

Abril de 2020

7 e 8 de abril - jogos de ida das quartas de final

14 e 15 de abril - jogos de volta das quartas de final

28 e 29 de abril - jogos de ida das semifinais

Mais artigos abaixo

Maio de 2020

5 e 6 de maio - jogos de volta das semifinais

30 de maio - final em Istambul