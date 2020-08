Onde assistir ao vivo a Manchester City x Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League?

Equipes voltam a campo nesta sexta-feira (7), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Champions League está de volta! Após ter vencido o primeiro jogo das oitavas de final de virada, o encara o na tarde desta sexta-feira (7), às 16h (de Brasília), com a vantagem do empate ou até mesmo podendo perder por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus e Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Real Madrid DATA Sexta-feira, 7 de agosto de 2020 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Man. City entra em campo com vantagem na UCL nesta sexta-feira (7) / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a longa paralisação devido à pandemia do Coronavírus, a Liga dos Campeões está de volta prometendo grandes emoções.

Mais times

Valendo vaga nas quartas de final, o Manchester City entra em campo com a vantagem do empate ou até mesmo podendo perder por 1 a 0, após vencer de virada o Real Madrid por 2 a 1, em pleno Santiago Bernabéu.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola não poderá contar com Mendy, suspenso, além de Aguero, lesionado.

Já o Real Madrid, não terá Sérgio Ramos, que cumprirá suspensão. Militão deve ser o substituto do capitão.

Além do mais, o técnico Zinedine Zidane não sabe se contará com Marcelo, enquanto Bale não foi sequer relacionado.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodrigo, Gündoğan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Técnico: Pep Guardiola.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Éder Militão, Mendy; Casemiro, Kroos; Modrić, Hazard, Vinícius Júnior; Benzema. Técnico: Zinedine Zidane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 4 Manchester City Premier League 21 de julho de 2020 Manchester City 5 x 0 Premier League 26 de julho de 2020

REAL MADRID