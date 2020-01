O segredo do Real Madrid na liderança do Espanhol: defesa

Com a melhor defesa do campeonato, Real Madrid assumiu a liderança da La Liga

Depois de vencer o , o assumiu a liderança da , deixando o com a vice-colocação, algo que não acontecia desde a oitava rodada.

A campanha dos merengues vai muito além da mudança tática promovida por Zidane e da boa fase de Benzema - a melhor nas 11 temporadas em que vestiu a camisa madrilenha -, o principal ponto para o Real é a defesa sólida.

Com apenas 13 gols sofridos nos 21 jogos da temporada, o time de Zidane tem uma média de gols sofridos por jogo menor do que as duas outras melhores campanhas do clube neste quesito 1964/65 (0,63) e 1987/88(0,65). Courtois tem a incrível média de 0,56 gol por jogo - levou apenas 10 em 18 partidas defendendo a meta madrilenha. Além disso, em 11 partidas, o Real não teve a defesa vazada.

Para fechar a conta, o time marcou em mais da metade de seus jogos fora de casa, das 11 partidas marcou em seis.