Haaland ofusca Neymar contra o PSG e se sagra o 'Rei das Estreias'

O atacante do Borussia Dortmund virou especialista de causar boas impressões

Erling Braut Haaland já causava uma certa expectativa pelas comparações que faziam entre ele e Zlatan Ibrahimovic, mas o norueguês de apenas 19 anos mostra, jogo a jogo, que não sente a pressão: sem nervosismo nenhum, ele vem se colocando como um dos goleadores mais decisivos desta temporada.

Nesta terça-feira (18), foram dois gols sobre o na vitória por 2 a 1 em duelo de ida das oitavas de final da . No primeiro, só precisou empurrar a bola para o fundo das redes; no segundo, acertou um chute espetacular e sem chance de defesa para Keylor Navas. Um desempenho que ofuscou até a boa partida feita por Neymar, autor do gol parisiense.

Os tentos colocaram Haaland no topo da artilharia do certame europeu, com os mesmos 10 de Robert Lewandowski (hoje no , mas curiosamente ex-Dortmund). Foram oito gols pelo Red Bull Salzburg e agora estes dois pelos aurinegros. Justamente em sua estreia pela equipe alemã na Champions League.

Causar uma excelente primeira impressão tem sido especialidade de Haaland.

Além da atual temporada como um todo, desde que chegou ao futebol alemão Haaland marcou em sua estreia em todas as competições.

O debute na teve simplesmente três gols contra o ; na Copa da , deixou sua marca na derrota por 3 a 2 para o . E agora os dois sobre o , no primeiro jogo de Champions League pelo Dortmund. Nunca algo parecido havia acontecido no clube alemão.

Haaland chegou para fazer história.