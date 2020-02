Haaland, autor de sete gols em três jogos, avisa: "ainda não estou 100%"

Atacante de 19 anos é o primeiro jogador da história da Bundesliga a marcar sete tentos nos três primeiros jogos

A nova sensação do futebol, Erling Haaland chegou com tudo ao . Com sete gols marcados em apenas três jogos, o jovem norueguês possui uma média de um gol a cada 19 minutos.

No entanto, apesar da marca impressionante, Haaland diz que ainda não está na plenitude da sua condição, fruto de uma lesão contraída ainda antes de ter assinado pelo clube alemão.

Man of the hour 😎

United we stand 💪 pic.twitter.com/kM1Gz1LRUB — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 1, 2020

"Foi bom jogar de início, mas tenho de melhorar fisicamente. Ainda não estou a 100%", disse, não escondendo a felicidade em balançar as redes no seu primeiro jogo como titular no Signal Iduna Park.

"Foi simplesmente fantástico. Geralmente é fantástico marcar gols, mas é um sentimento que nunca tive antes", concluiu.

Na mira de e , o Borussia Dortmund venceu a concorrência e assinou com a jovem promessa no fim do ano, pagando 21 milhões de euros.