Van Dijk também erra? Entregada do zagueiro vira meme nas redes; confira

Após derrota de 2 a 0 do Liverpool para o Napoli, Van Dijk vira alvo de memes nas redes sociais devido a falha no primeiro gol dos italianos

O não conseguiu aproveitar o favoritismo diante do no primeiro jogo da fase de grupos da , muito por conta de uma falha de Van Dijk. A equipe inglesa saiu derrotada de campo após o defensor errar na saída de bola da equipe inglesa. Indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo, Van Dijk é conhecido por atuações quase impecáveis durante as partidas. Mas desta vez, ele não conseguiu escapar de um erro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Depois de alcançar a incrível sequência de 65 jogos sem sofrer um drible, o holandês caiu na graça dos fãs de futebol que, por sua vez, não perdoaram a falha na tarde desta terça-feira (17). Por meio das redes sociais, Van Dijk esteve entre os assuntos mais comentados e virou meme. Confira:

That assist from Van Dijk though... pic.twitter.com/V6J5xEJX99 — Goal (@goal) September 17, 2019

não querendo desmerecer o van dijk mas SURREAL pra quem vao dar a bola de ouro pic.twitter.com/bJw4q2CCQa — vix (@boskovix18) September 17, 2019

Van Dijk não falha, ele dá mérito aos companheiros de profissão — Liverpando ™ (@liverpando) September 17, 2019

Eu fingindo que o Van Dijk não falhou pic.twitter.com/AeP6hPWLNp — Letícia (@Leticao_) September 17, 2019

Retiro o que disse, o van dijk também faz assistências https://t.co/u4lgA3bAPk — lil angel (@o_anjo14) September 17, 2019

Van Dijk error leading to a goal I'm seeing pic.twitter.com/n1stzkYlMN — Ali. (@UtdAlii) September 17, 2019

O CARA DÁ ASSISTÊNCIA ATÉ PROS ADVERSÁRIOS! Napoli 2-0 Liverpool pic.twitter.com/h7u1EXV6MI — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) September 17, 2019