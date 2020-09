O SBT vai passar a Libertadores 2020?

Segundo informações do blog do Rodrigo Mattos, no UOL Esporte, a emissora estaria próxima de um acerto com a Conmebol para transmitir a competição

Após a rescisão de contrato da Conmebol com a Globo para a transmissão da Libertadores, não demorou muito para que a maior competição de clubes da América do Sul encontrasse casa nova no : segundo o blog de Rodrigo Mattos, no UOL Esporte, o SBT estaria próximo de um acerto para transmitir o torneio na TV aberta até 2022.

Se o acordo for confirmado, seria a segunda inserção da emissora de Sílvio no mercado do futebol em 2020: o SBT transmitiu o segundo jogo da final do Campeonato Carioca deste ano, com vitória e título do .

Na negociação, também ficaria garantido que a emissora transmitiria as partidas do horário "nobre" das 21h30, os principais jogos de cada rodada, justamente os duelos que antes passariam na TV Globo, com dois confrontos por rodada.

Devido ao custo elevado de 60 milhões de dólares por temporada, em meio a um cenário de corte de custos pela pandemia do coronavírus, a Globo decidiu rescindir o contrato com a Conmebol. Assim, a entidade procurou novos parceiros no Brasil e o SBT se interessou.

O acordo já está nas fases finais e a emissora já começa a pensar em patrocinadores e equipe de narradores e comentaristas - como o SBT não costuma transmitir futebol, ele não possui uma equipe fixa para a transmissão das partidas e teria que ir ao mercado procurar profissionais.

Quais são as vantagens da Conmebol no acordo com o SBT?

De início, a entidade descartou renegociar seu contrato com a Globo, após a rescisão, para que outras empresas que transmitem a competição, como o Grupo Disney e o Facebook, não tentassem também conseguir um desconto.

Ainda segundo a UOL Esporte, durante a negociação, o SBT garantiu que vai dar espaço comercial aos patrocinadores da Libertadores, como Ford e Bridgestone, antes, durante e após as partidas, algo que a Globo não fazia. Assim, a Conmebol viu com bons olhos a investida do canal de Sílvio Santos.

Todos os jogos da Libertadores já tem "casa" definida?

Com a rescisão do contrato da Libertadores pela Globo, o jogo do contra o lá na , por enquanto é exclusivo do Fox Sports.



O jogo contra a no que era exclusivo do SporTV, está sem transmissão nenhuma. pic.twitter.com/xhsbS7rtjt — Diário SPFC 16/45 (@diario_spfc) August 11, 2020

Algumas partidas da Libertadores, entretanto, mesmo com o acordo entre Conmebol e SBT encaminhado, ainda não tem lugar certo para serem transmitidas. Seriam os jogos que passariam no SporTV, em um pacote exclusivo para TV fechada.

Caso a entidade não chegue a um acordo com outra emissora, algumas partidas de times brasileiros ficariam de fora da TV e do Facebook, sem transmissão oficial para o Brasil. Seriam elas:

15/09 - x (19h15)

15/09 - Santos x (21h30)

22/09 - LDU x São Paulo (21h30)

29/09 - x (19h15)

29/09 - Athletico x Jorge Wilstermann (21h30)

20/10 - Santos x Defensa y Justicia (19h15)

Quais jogos da Libertadores vão, em tese, passar no SBT?

Com duas partidas do Flamengo, um Gre-Nal e o tão esperado confronto entre River Plate e São Paulo, o SBT, caso chegue ao acerto com a Conmebol, poderia passar duas partidas por rodada. São elas: