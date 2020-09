Quem serão os narradores e os comentaristas do SBT na Libertadores?

Após fechar acordo com a Conmebol para transmissão exclusiva da Libertadores no Brasil, o SBT corre para montar sua nova equipe esportiva

Após a longa paralisação, a Libertadores da América retorna na próxima terça-feira, dia 15 de setembro. E depois da rescisão de contrato da Conmebol com a Globo para a transmissão da competição, o SBT confirmou o acerto com a entidade sul-americana para exibir o torneio na TV aberta até 2022. Agora, a emissora trabalha para montar uma equipe de narradores, comentaristas e repórteres para comandar as transmissões.

A primeira partida que será exibida no canal de Sílvio será já na quarta-feira (16), entre e Bolívar. Por isso, a emissora está correndo contra o tempo para fechar com sua nova equipe esportiva.

O SBT, cabe destacar, não conta com torneios de futebol em sua grade de programação há um bom tempo. Porém, em 2020, a emissora surpreendeu e passou o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, se aproveitando da Medida Provisória que alterou o modo como os direitos de TV são vendidos no Brasil e do imbróglio entre a Rede Globo e o carioca.

Na ocasião, o narrador na partida foi Téo José, dos canais Fox Sports. Até por isso, ele é o grande desejo do SBT para comandar as narrações das partidas na Libertadores. Segundo informações do UOL, o negócio deve ser fechado nesta sexta-feira (11) e terá validade de dois anos.

Os executivos da empresa de Silvio Santos também entendem que, por ele ter um trabalho conhecido do público de TV aberta - foi narrador da Band entre 2014 e 2018 -, o jornalista seria o nome ideal para liderar a equipe.

Além de Téo José, que está em fim de contrato com os canais Fox Sports, do grupo Disney - o que pode facilitar sua ida ao SBT -, a nova casa da Libertadores no está cogitando outros nomes para compor o time de especialistas durante as transmissões.

Segundo o UOL Esporte, a intenção é contratar aproximadamente 30 profissionais. Nomes como Mauro Naves, também do Fox Sports, e André Henning, da Turner, estão no radar.

Mas talvez o mais surpreendente deles seja o de Alexandre Pato, que é genro de Silvio Santos. O jogador rescindiu contrato com o recentemente e está sem clube no momento.

Caso a equipe não esteja formada até quarta-feira, a emissora deve deslocar outros funcionários do jornalismo para fazer a produção das partidas. Contudo, mais novidades e contratações devem pintar nos próximos dias.