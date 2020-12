Onde vão passar as semifinais da Libertadores 2020? Veja como assistir

Com Palmeiras e Santos classificados, as decisões pelas vagas na decisão acontecem em janeiro de 2021

A 2020 já está em seus momentos finais. Na primeira semana de janeiro teremos os dois jogos de ida das semifinais, e com brasileiros classificados: em chaves diferentes, e brigam por vaga na decisão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de ir muito bem na fase de grupos e ter um caminho relativamente fácil nos mata-matas, o Palmeiras se prepara para os dois jogos com o tetracampeão . O primeiro jogo será na e o segundo em .

Mais times

Já o Santos, que atropelou o nas quartas de final, ainda não conhece o seu adversário - e disputam o segundo jogo em 23 de novembro. O , porém, já sabe que decide a vaga da final em casa, enquanto o primeiro jogo será na Argentina.

Onde assistir às semifinais da Libertadores?

A transmissão da Libertadores no é feita por mais de uma emissora, além de alguns jogos no Facebook Watch. O SBT fica com os direitos de TV aberta, enquanto FoxSports e Conmebol TV são os donos nos canais pagos.

Para as semifinais, nenhum jogo será transmitido gratuitamente no Facebook Watch, função que englobava apenas os jogos das quintas-feiras, o que não é o caso para esta fase, com duelos às terças e quartas.

Desta forma, quem quiser acompanhar aos jogos das semifinais, tem que ligar no SBT, FoxSports e na Conmebol TV, serviço criado recentemente pela entidade, em parceria com a BndSports.

Onde assistir aos jogos do Palmeiras nas semifinais?

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação

As duas disputas entre o e o River Plate, da Argentina, serão transmitidas pelo SBT, na TV aberta, e pela Conmebol TV, no sistema de pay-per-view.

Jogo de ida: 5 de janeiro de 2021 - River Plate x Palmeiras - 21h30 (de Brasília) - Estádio Libertadores de América

Jogo de volta: 12 de janeiro de 2021 - Palmeiras x River Plate - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

Onde assistir aos jogos do Santos nas semifinais?

Foto: Santos/Divulgação

O Peixe ainda não conhece seu adversário, mas já sabe que vai para a Argentina disputar o primeiro jogo. As transmissões de ambas as partidas são exclusivas da FoxSports, na TV fechada.

Jogo de ida: 6 de janeiro de 2021 - Boca Juniors ou Racing x Santos - 19h15 (de Brasília) - estádio a definir

Jogo de volta: 13 de janeiro de 2021 - Santos x Boca Juniors ou Racing - 19h15 (de Brasília) - Vila Belmiro

Quais são os números dos canais de SBT, FoxSports e Conmebol TV?

SBT (via satélite):

Claro/Net TV: 23 (523 no HD)

Oi TV: 11 (em HD)

Sky: 09

Vivo TV: 222 (em HD)

SBT (a cabo):

Net: 17 (509 no HD)

Vivo TV: 14 (514 no HD)

FoxSports:

Claro/Net TV: 73 (573 no HD);

Oi TV: 163 (HD)

Sky: 194 (594 no HD)

Vivo TV: 465 (876 no HD)

Conmebol TV:

A Conmebol TV está disponível apenas para as operadoras Sky e Claro/Net.