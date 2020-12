Quartas de final da Libertadores 2020: classificados, datas, jogos e mais

Saiba tudo sobre a segunda fase eliminatória do torneio continental, que pode ter recorde de brasileiros

O mata-mata da Conmebol Libertadores está a todo vapor! Nesta terça-feira, dia 1 de dezembro, já saberemos os primeiros classificados das quartas de final da competição. Ainda que o duelo entre e , adiado devido à morte de Maradona , atrase as definições dos confrontos da próxima fase, já temos uma boa ideia de quem pegará quem nas quartas!

Poderemos ter confrontos brasileiros no torneio: e , que foram com vantagem para o segundo jogo, diante de Guaraní e , respectivamente, devem se enfrentar nas quartas se tudo correr como previsto. Se o passar pelo , também poderemos ter o enfrentando o Internacional - ou os argentinos indo de encontro ao Boca Juniors.

No outro lado da chave, o , virtualmente classificado após bater o por 3 a 1, fora de casa, deve enfrentar o vencedor de x (com vantagem para os paraguaios), enquanto e Paranaense esperam quem irá passar entre e .

Dentre os times brasileiros, o São Paulo foi o único eliminado durante a fase de grupos . O caiu ainda nas fases preliminares da competição.

Confira todas as informações sobre as quartas de final da Conmebol Libertadores: confrontos, datas e horários, transmissões e o desempenho dos times brasileiros até aqui na competição.

Quem enfrenta quem?

No sorteio realizado ainda no dia 23 de outubro, todo o chaveamento da Libertadores já foi decidido, das oitavas de final até a decisão da competição . Os confrontos são sempre disputados em ida e volta.

Santos ou LDU-EQU x Grêmio ou Guaraní-PAR

No primeiro confronto, o Alviengro da Vila Belmiro bateu a , fora de casa, na altitude equatoriana de 2.850m, por 2 a 1, com brilho de Soteldo e Marinho , enquanto o Grêmio não teve dificuldades para derrotar o Guaraní, por 2 a 0, no . Assim, a expectativa é que teremos um duelo de brasileiros nas quartas de final da competição.

River Plate ou x Independiente del Valle ou Nacional-URU

O Furacão teve uma noite quase que perfeita na última terça-feira na Arena da Baixada . O time conseguiu segurar o poderoso River Plate até os minutos finais e de quebra, abriu o placar aos 12 minutos da segunda etapa, com Bissoli. Porém, aos 45, o zagueiro Paulo Díaz conseguiu superar a defesa athleticana e empatou o jogo. Assim, o atual vice-campeão da competição tem a vantagem do empate por 0 a 0 em sua casa para passar de fase.

Por outro lado, Del Valle e Nacional ficaram no 0 a 0 no . Assim, decidirão em Montevidéu, onde o tradicional time uruguaio tentará utilizar a força de sua casa para eliminar o atual vencedor da .

Flamengo ou Racing x Internacional ou Boca Juniors

De qualquer jeito, teremos um duelo tradicional nas quartas da Libertadores: teremos confronto entre brasileiros, confronto entre argentinos ou mais um capítulo da grande rivalidade x . O Rubro-Negro empatou em 1 a 1 fora de casa com o Racing, no primeiro jogo, e tem a vantagem do empate por 0 a 0 no Maracanã, enquanto o duelo entre Internacional e Boca Juniors, muito esperado, ainda não aconteceu, adiado devido à morte de Diego Armando Maradona.

Palmeiras ou Delfín x Libertad ou Jorge Wilstermann

Grande favorito dessa parte da chave, o Palmeiras dominou o frágil Delfín, no primeiro jogo das oitavas de final , vencendo por 3 a 1 no Equador, e encaminhou a classificação. A não ser que aconteça uma grande zebra, o espera por Libertad ou Jorge Wilstermann nas quartas de final - os paraguaios venceram por 3 a 1 em casa, mas irão jogar a segunda partida na altitude de Cochabamba.

Quando serão os jogos?

A Conmebol reservou assim as datas das quartas em diante:

QUARTAS DE FINAL

08 a 10 de dezembro (ida) e 15 a 17 de dezembro (volta).

*Os jogos entre o vencedor de Flamengo x Racing e Boca Juniors x Internacional serão remarcados pela Conmebol.

5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta).

FINAL

Em jogo único, no dia 30 de janeiro de 2021, no Maracanã .

Onde assistir as quartas de final da Libertadores 2020?

A Conmebol Libertadores tem quatro "casas" diferentes no futebol brasileiro. Na TV aberta, a transmissão fica por conta do SBT . Na TV fechada, Fox Sports e Conmebol TV têm os direitos da competição. Por fim, o Facebook Watch tem direito de exibir jogos às quintas-feiras até as quartas de final da competição.

Ainda não existe confirmação sobre quem transmitirá cada partida das quartas de final. Conforme forem saindo os classificados, poderemos ter uma ideia melhor.

Brasileiros na fase de grupos

O Flamengo carimbou sua vaga nas oitavas de final com uma goleada por 4 a 0 sobre o Independiente Del Valle, para vingar os 5 a 0 sofridos no encontro anterior. Na última partida, mais uma boa vitória, desta vez por 3 a 1 contra o Junior Barranquila , totalizando 15 pontos na competição.

O Palmeiras foi o líder o Grupo B, com 16 pontos e se despediu da fase de grupos com uma goleada por 5 a 0 contra o Tigre .No Grupo C, o Athletico-PR deixou o primeiro lugar escapar ao perder para o Peñarol na última rodada. Mesmo assim, o Rubro-Negro está classificado para o mata-mata.

Pior colocado entre os brasileiros, o está desclassificado. A despedida da competição foi no 5 a 1 contra o Binacional , no Morumbi.

O Grêmio ficou na liderança do Grupo E mesmo só empatando por 1 a 1 com o América de Cali na rodada derradeira, em casa. O Tricolor somou 11 pontos, contra oito do arquirrival Internacional, que perdeu para a Universidad Católica (2 a 1) .

Por fim, o Santos não teve dificuldades para se classificar em seu grupo. Com 16 pontos, garantiu o primeiro lugar com tranquilidade.