Quais jogos vão passar no PPV da Libertadores com a BandSports?

Pela primeira vez, a competição sul-americana terá jogos transmitidos no Brasil via pay-per-view

BandSports e Conmebol anunciaram uma parceria inédita para a transmissão de jogos da Libertadores no . Pela primeira vez, jogos da principal competição da América do Sul serão exibidos em um pay-per-view.

Após o rompimento do contrato da Globo com a entidade sul-americana, a principal competição do continente terá "casas novas". Na TV aberta, o SBT transmitirá as partidas que antes seriam exibidas pela TV Globo. E o BandSports, via pay-per-view, exibirá os jogos que antes pertenciam ao Sportv.

Além das emissoras já citadas, o Fox Sports e o Facebook Watch também têm direitos de exibir partidas da competição sul-americana. Os contratos com o Grupo Disney e com a rede social não foram alterados.

Como será a transmissão do PPV do BandSports?

(Foto: Getty)

O site Máquina do Esporte noticiou que a Bandeirantes fez um acordo com outra empresa para a exibição das partidas: FC Diez Media, que pertence à IMG, produtora de conteúdo das competições nas redes sociais.

Assim, BandSports e FC Diez Media formaram um canal em pay-per-view para a exibição dos jogos que antes seriam transmitidos pelo Sportv. Assinantes do BandSports não terão direito de assitir aos jogos se não comprarem o novo pacote de jogos.

Como funciona a distribuição dos jogos da Libertadores no Brasil?

(Foto: Getty)

Ao todo, o público brasileiro poderá acompanhará a Libertadores em quatro plataformas diferentes. Na TV aberta, dois jogos por rodada nesta fase de grupos podem ser exibidos. Como já era tradicional na grade da TV Globo, os jogos eram exibidos sempre às 21h30 das quartas-feiras. Até a última rodada da fase dos grupos, será neste mesmo dia e horário que o SBT exibirá as partidas.

A partir das oitavas de final, a emissora de Silvio terá mais liberdade para opinar nos horários e dias que prefere exibir as partidas da Libertadores.

Na TV fechada, Fox Sports e Sportv dividam entre si a exibição de partidas dos times brasileiros, assim como alguns jogos entre times estrangeiros. O PPV do BandSports fica responsável pela cota que antes era da Grupo Globo.

Por fim, o Facebook tem o direito de exibir uma partida a cada quinta-feira pela plataforma do Facebook Watch. A transmissão é gratuita e pode ser acompanhada em todo território nacional.

Qual o preço do PPV do BandSports?

O anúncio do preço do pay-per-view para acompanhar os jogos da Libertadores ainda não aconteceu. A oficialização do acordo e mais detalhes sobre as vendas dos pacotes de jogos deve ser feita ainda nesta segunda-feira, 14 de setembro, já que a competição recomeça nesta terça-feira.

A princípio, o canal do PPV estará disponível apenas em duas operadoras: Claro e Sky. Tais empresas devem definir, isoladamente, as estratégias para a venda do pacote de transmissões.

Qual o número do BandSports nas operadoras?

(Foto: Getty)

Por satélite:

Claro TV: 75

Claro TV HD: 575

Nossa TV: 37

Oi TV HD: 168

Sky: 210

Sky HD: 610

Vivo TV: 463 (Amazonas)

Vivo TV HD: 878 (Amazonas)

Vivo TV HD: Canal 49

Por cabo:

Claro NET TV: 75

Claro NET TV HD: 575

Vivo TV HD: 575

O PPV do BandSports ainda não tem um número definido nas operadoras.

Qual a programação de jogos da Libertadores no PPV do BandSports?

Terceira rodada da fase de grupos:

15/09 - Terça-feira - 19h15 - -BOL x Paranaense

15/09 - Terça-feira - 21h30 - Binacional-PER x -EQU

15/09 - Terça-feira - 21h30 - Santos x -PAR

16/09 - Quarta-feira - 19h15 - Estudiantes de Mérida-VEN x -PER

16/09 - Quarta-feira - 21h30 - Universidad Catolica-CHI x

16/09 - Quarta-feira - 21h30 - Independiente Medellin-COL x Caracas-VEN

17/09 - Quinta-feira - 17h - Club-ARG x

Quarta rodada da fase de grupos:

22/09 - Terça-feira - 19h15 - Tigre-ARG x Bolívar-BOL

22/09 - Terça-feira - 19h15 - Estudiantes de Mérida-VEN x Nacional-URU

22/09 - Terça-feira - 21h30 - LDU-EQU x

22/09 - Terça-feira - 21h30 - Binacional-PER x -ARG

23/09 - Quarta-feira - 19h15 - Caracas-VEN x -PAR

23/09 - Quarta-feira - 21h30 - x Grêmio

23/09 - Quarta-feira - 21h30 - Alianza Lima-PER x Racing Club-ARG

Quinta rodada da fase de grupos:

29/09 - Terça-feira - 19h15 - Grêmio x Universidad Catolica-CHI

29/09 - Terça-feira - 21h30 - Athletico Paranaense x Jorge Wilstermann-BOL

30/09 - Quarta-feira - 19h15 - Nacional-URU x Racing Club-ARG

30/09 - Quarta-feira - 19h15 - Caracas-VEN x Independiente Medellin-COL

30/09 - Quarta-feira - 21h30 - -COL x -EQU

30/09 - Quarta-feira - 21h30 - Alianza Lima-PER x Estudiantes de Mérida-VEN

30/09 - Quarta-feira - 21h30 - x -EQU

Sexta rodada da fase de grupos:

20/10 - Terça-feira - 19h15 - Santos x Defensa y Justicia-ARG

20/10 - Terça-feira - 21h30 - Colo Colo-CHI x Jorge Wilstermann-BOL

20/10 - Terça-feira - 21h30 - x LDU-EQU

21/10 - Quarta-feira - 19h15 - Racing Club-ARG X Estudiantes de Mérida-VEN

21/10 - Quarta-feira - 21h30 - Independiente del Valle-EQU x

21/10 - Quarta-feira - 21h30 - Flamengo x Junior Barranquilla-COL