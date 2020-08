Onde assistir à Copa Libertadores 2020? Quem vai passar os jogos?

Grupo Globo rescindiu o contrato com a Conmebol e não transmitirá mais os jogos da temporada 2020

A está de volta! Após mais de seis meses de paralisação, a competição continental retorna no dia 15 de setembro de 2020. Porém, a tabela divulgada para Conmebol traz um "problema" para os brasileiros: não há transmissões confirmadas para o .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Durante a paralisação, o Grupo Globo rescindiu o contrato com a entidade sul-americana. Ou seja, nem a TV Globo nem o Sportv poderão transmitir mais as partidas da Libertadores. A emissora carioca tinha um acordo de 65 milhões de dólares com a Conmebol, que chegaria a quase R$ 365 milhões.

Mais times

Diante da crise do coronavírus, a Globo entendeu que tal valor era muito alto e tentou renegociar os valores. Porém, sem acordo com a Conmebol, não teve outra alternativa e rescindiu o contrato.

Onde assistir à Copa Libertadores 2020?

A Fox Sports continua com parte dos direitos de transmissão da competição e deve transmitir alguns jogos em seus canais. A competição não deve ser compartilhada com a ESPN, sua " emissora irmã". Segundo o Uol, a Disney pretende manter a Libertadores somente no Fox Sports, pelo menos na temporada 2020.

Mas mesmo com o contrato vigente, a Conmebol não confirmou que o canal transmitirá a competição na tabela divulgada no dia 26 de agosto. O Facebook Watch, que também transmitia jogos da competição, não teve partidas confirmadas.

Mais artigos abaixo

Ou seja, não há nenhuma partida com transmissão confirmada para o Brasil, nem mesmo dos clubes brasileiros.

Ainda de acordo o Uol, a entidade procurou a Fox Sports para que ela incorporasse os jogos que seriam transmitidos pelo Sportv, fazendo um aditivo no contrato. Outras plataformas também foram procuradas: YouTube, Amazon e o Facebook.