O SBT vai passar Palmeiras x Santos, pela final da Libertadores?

Emissora irá transmitir a decisão neste sábado (30) em TV aberta para todo o país

Faltando menos de uma semana para a grande decisão brasileira da , os preparativos para o duelo entre e no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), não param. E, apesar de os torcedores não poderem assistir presencialmente ao jogo no Maracanã, o SBT fará a transmissão ao vivo na TV aberta. A narração ficará com Téo José e os comentários com Mauro Beting e Jorginho.

Para a decisão, as delegações dos dois clubes serão acompanhados desde o desembarque no Rio de Janeiro e durante o período de concentração, com flashes durante a programação durante a semana que antecede a decisão.

Além do SBT, a Fox Sports, na TV fechada, também fará sua cobertura como detentora dos direitos da Copa Libertadores. Por outro lado, a Conmebol TV, serviço em pay-per-view lançado em 2020, não fará a transmissão do jogo.

Pelo regulamento da Conmebol, haverá prorrogação em caso de empate no tempo normal, seguida de decisão nos pênaltis se a igualdade persistir nos dois tempos de 15 minutos.

O campeão da Libertadores 2020 vai faturar US$ 15 milhões (cerca de R$ 79 milhões), enquanto o vice fica com US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 31 milhões).