O Flamengo vai poder ter torcida no estádio em jogos do Brasileirão?

Rubro-Negro poderá mandar partidas com público desde que tenha o aval das autoridades locais; decisão vai contra os planos da CBF

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou o pedido do Flamengo e concedeu uma liminar ao clube carioca, liberando a presença de torcida nos estádios em partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil nas quais o Rubro-Negro for o mandante. Isso, claro, em cidades onde a presença de público em eventos esportivos já estiver liberada, conforme os protocolos locais de saúde para contar a disseminação da Covid-19.

A medida vai contra o planejamento da CBF, que previa a volta do público nos estádios apenas quando todos os 20 clubes da Série A pudessem receber torcida em suas respectivas casas. Com a liberação do Tribunal, no entanto, o Flamengo pode mandar um jogo com torcida, desde que seja numa cidade em que as autoridades de saúde permitam - como já é o caso de Brasília, a capital federal. A CBF, contudo, já manifestou que irá recorrer da decisão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Seguindo as recomendações da Conmebol, times já podem ter torcidas nos estádios, conforme protocolos locais, na sequência das edições 2021 da Copa Libertadores e Sul-Americana.

Além do Flamengo, o Cruzeiro também conseguiu a mesma permissão. O presidente do STJD, Otávio Noronha, justificou a decisão da seguinte forma:

"Não cabe em princípio, à Entidade de Administração do Desporto (CBF), se imiscuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas pelo Estado, para a retomada gradual das atividades – inclusive com reflexos na economia – por lhe faltar, além de competência, o adequado respaldo técnico e a legitimidade atribuída aos governantes democraticamente eleitos.

No caso, é de se presumir que as decisões adotadas pelas Edilidades, contam, estas sim, com o respaldo técnico necessário para a decisão tomada em relação à autorização da retomada do ingresso de Torcedores aos estádios, observados critérios e dados técnicos e científicos".

O Atlético-MG também irá entrar no STJD com o mesmo pedido feito por Flamengo e Cruzeiro. A ideia do clube mineiro é também ter a liberação para mandar seus jogos com a presença de público: em Belo Horizonte, a Prefeitura autorizou a abertura de 30% da capacidade dos estádios e o Galo já tem permissão para ter torcedores em jogos da Libertadores, por exemplo.

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou que os estádios da cidade poderão receber até 50% de sua capacidade a partir do dia 2 de setembro. Para jogos antes disso, no entanto, o Flamengo precisará de uma autorização especial.

O Rubro-Negro chegou a pedir à Prefeitura para poder contar com torcida no jogo contra o Olímpia, no dia 18 de agosto, pela Copa Libertadores, mas obteve a liberação de apenas 10% da capacidade do Estádio Maracanã. Sendo assim, decidiu levar a partida para Brasília, onde poderá ocupar 30% do Mané Garrincha.