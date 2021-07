Rio de Janeiro prevê 100% de público nos estádios em outubro

Plano de retorno gradual das atividades foi divulgado nesta quinta-feira (29) pela Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na tarde desta quinta-feira (29), um plano gradual de retorno das atividades na cidade, que prevê a volta de 100% do público nos estádios a partir de outubro. Ainda em setembro, a previsão é de liberar 50% da capacidade.

Aqui o plano de retomada gradual da Prefeitura. 50% do público nos estádios da cidade. Esquema vacinal completo (duas doses da vacina ou a dose única da Janssen) pic.twitter.com/eVZtrzafs3 — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 29, 2021

Segundo o planejamento, no entanto, só poderá ter acesso aos estádios os torcedores que estiverem completamente imunizados, ou seja, com as duas doses da vacina contra Covid-19 ou a dose única da Janssen. O prefeito do Rio também avisou que será obrigatório o uso de máscaras.

Na última quarta-feira (28), o Flamengo enviou uma solicitação para receber público na partida da volta das quartas de final da Copa Libertadores, diante do Olímpia, no Maracanã. A diretoria rubro-negra espera ter a liberação de 30% da capacidade do estádio.

Durante entrevista coletiva, Paes garantiu que esta é uma solicitação especial e será respondida nesta sexta-feira (30).

"Flamengo fez uma proposta específica. Ela está sendo analisada hoje. A proposta chegou só ontem, não teve resposta até ontem porque ninguém tinha pedido e não porque eu sou vascaíno. Estamos analisando, amanhã de manhã a gente espera ter a resposta para dar ao Flamengo".

O Prefeito também admitiu, mais uma vez, que errou na liberação de público para a final da Copa América, que aconteceu no dia 10 de julho, entre Brasil e Argentina. Na ocasião, houve muita aglomeração do lado de fora do estádio.

"Erramos na final da Copa América, por isso aquela confusão. Não em ter liberado o evento, mas não ter feito com antecedência, errou a Conmebol e erramos nós".

De acordo com o protocolo da Conmebol, fica a critério das autoridades locais de saúde a liberação de torcida no estádio. Ou seja, cada cidade pode estipular quantos torcedores poderão ser recebidos. A entidade recomenda vacinação completa ou o PCR negativo, como aconteceu na final da Copa América.

A CBF também trabalha no retorno do público aos estádios a partir de setembro. A entidade está recebendo e analisando protocolo de clubes e federações e espera montar seu próprio protocolo para determinar como será feito este retorno.