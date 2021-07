Quantos torcedores estarão no Mané Garrincha para Flamengo x Defensa y Justicia?

Após 497 dias o Rubro-Negro volta a jogar em um estádio com torcedores presentes, ainda em meio à pandemia de Covid-19

Desde o início da pandemia de Covid-19, que ceifou centenas de milhões de vidas no Brasil e mundo afora, o Flamengo se manteve constante em sua posição para que os estádios fossem abertos ao público. Agora em 2021, o Rubro-Negro enfim conseguirá disputar um jogo de futebol diante de parte de sua torcida.

O duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Defensa y Justicia, da Argentina, está marcado para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30 desta quarta-feira (21). O Rubro-Negro tem a vantagem do empate, após vitória por 1 a 0 no duelo de ida, mas por toda a dificuldade enfrentada naquele primeiro encontro não é possível afirmar com certeza se o Flamengo seguirá às quartas de final. Certeza, apenas uma: a presença de alguns milhares de torcedores dentro de um estádio.

Sem liberação para jogar com público dentro do Maracanã, o Flamengo conseguiu mudar o jogo para Brasília. Na capital federal, terá 25% da capacidade total do estádio à sua disposição. Após 497 dias, flamenguistas serão permitidos em um jogo de futebol do clube carioca.

Quantos torcedores estarão no estádio?

Torcida do Flamengo, anos atrás, no Mané Garrincha (Foto: Getty Images)

Com a capacidade de 25% do público pagante, o Flamengo disponibilizou um total de 18 mil ingressos para venda. Segundo o UOL, contudo, apenas cerca de 5 mil bilhetes foram comprados até horas antes da partida contra o Defensa y Justicia.

A baixa incidência na venda, de acordo com material publicado pelo jornal O Globo, é por causa da necessidade da apresentação de exames PCR feitos com 48 horas de antecedência ao horário da partida. A mesma medida foi exigida pela Conmebol na final de Copa América entre Brasil e Argentina, no Maracanã. Curiosidade do destino, o último jogo do Flamengo com público foi justamente no Mané Garrincha: em março de 2020, o Rubro-Negro, ainda treinado por Jorge Jesus, bateu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 em 11 de março.