Torcida na Libertadores: os estádios poderão receber público nas oitavas do torneio?

A Conmebol recentemente divulgou decisão determinando o retorno do público aos estádios; entenda a situação

A torcida está de volta aos estádios na Copa Libertadores? Segundo decisão divulgada pela Conmebol neste último sábado (10), após a final da Copa América, os clubes que desejarem atuar com torcida em seus estádios nas oitavas de final da competição serão permitidos pelo regulamento da entidade.

Antes de qualquer coisa, porém, as cidades-sede de cada um dos duelos precisarão permitir ou não a presença do público nos estádios de acordo com os protocolos sanitários em vigor na localidade. Assim, não basta a permissão da Conmebol: os times ainda precisam passar por alguns trâmites para poder ter público nas oitavas da Libertadores - e da Copa Sul-Americana.

Conmebol autoriza torcida nos estádios

A decisão da Conmebol de autorizar a presença de público em competições sul-americanas foi anunciada após a final da Copa América, por um comunicado oficial publicado no site da entidade.

Na nota, a Conmebol afirma que o retorno gradual das torcidas é essencial para o desenvolvimento do futebol da América do Sul e estabeleceu uma série de recomendações para que o retorno do público seja autorizado.

Protocolo de saúde para os torcedores

A principal sugestão da Conmebol para que o retorno do público aos estádios é que apenas torcedores vacinados ou que tenham testado negativo para a Covid-19 possam comprar ingressos. Não será permitido a compra de ingressos por alguém que apresente os sintomas da doença.

Pessoas com enfermidades, crianças, adolescentes e mulheres grávidas também não poderão ir aos estádios. Todos terão que utilizar máscaras e apresentar um certificado de vacina para poder entrar. Os torcedores vacinados e os que apresentem teste negativo para Covid-19 ficarão em setores diferentes do estádio.

Os times brasileiros terão torcida nos estádios?

Por mais que a Conmebol tenha liberado a torcida nos estádios, parece improvável que vários dos clubes brasileiros possam levar público paras as oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Isto porque as prefeituras e os governos estaduais ainda precisam liberar a presença de público. A prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, manteve o veto para os duelos do Atlético-MG na Copa Libertadores. Já o RB Bragantino, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, chegou a um acordo com o Independiente del Valle para que nenhum dos dois jogos sejam abertos as torcidas.

O jogo de ida entre São Paulo x Racing, no Morumbi, é outro que não será afetado: o governo do estado de São Paulo divulgou que só reagirá a liberação da Conmebol nesta quarta-feira (14), após o duelo que está marcado para terça (13).

Por outro lado, é possível que o jogo de volta entre Flamengo x Defensa y Justicia, com mando de campo do Rubro-Negro, tenha público.

Segundo notícia do GE, a diretoria do Flamengo deseja levar o duelo deste próximo dia 21 até Brasília. O motivo seria uma suposta irritação do clube com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Após liberar 10% de público na final da Copa América, o prefeito deu uma declaração dando a entender de que seria contrário à volta das torcidas, observando problemas no protocolo da decisão do torneio continental.

Desta maneira, a intenção da diretoria seria levar o confronto para Brasília, onde já teria até negociações avançadas com Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal.

O Vice Presidente Geral e Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, postou em sua conta no Twitter que o clube acredita estar na hora de liberar o público nos estádios, seguindo os protocolos estabelecidos pela Conmebol.

Flamengo não está irritado. Apenas achamos está na hora de liberar o público gradualmente e com protocolo seguro. Tudo voltou e agora até o Maracanã para a final. A autoridade pública não pode ter dois tipos de julgamento p a mesma questão. https://t.co/fLiysDVOsS — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) July 12, 2021

Torcida na final da Copa América

Uma das reclamações do Flamengo vem da final da Copa América 2021: a Conmebol e a prefeitura do Rio de Janeiro chegaram a um acordo para permitir público de cinco mil pessoas no Maracanã na decisão entre Brasil x Argentina.

Para evitar aglomerações, o público foi dividido entre três dos setores do estádio. Mesmo assim, foram reportadas tentativas de falsificação de testes, aglomerações e presença de torcedores sem máscara.